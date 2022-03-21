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Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

21.03.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak için sunduğu en güzel olanaklardan biri, şüphesiz ki elektrik süpürgeleri. Zamandan tasarruf ederek tozlardan kurtulmanıza yardımcı olan akıllı ev aletlerinden Philips Marathon Ultimate ile karşınızdayız! Süpürgeler ile ilgili aklınızı kurcalayan sorulara dair tüm cevaplara, Philips Marathon Ultimate yorumlarına ve benzer özellikteki süpürgelere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Tozlara karşı meydan okurken elimizdeki en iyi savaşçı, kuşkusuz elektrik süpürgeleri oluyor. Odalar arasında mekik dokurken sarf edeceğiniz efor ise süpürgenizin özellikleri, işlevselliği ve uzun ömürlü yapısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Zahmetsiz temizliğin yeni adresi Philips Marathon Ultimate, %99,9 oranında verimlilik sunarak zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Dilerseniz modelin teknik özelliklerini ve Philips Marathon kullananların ürün hakkındaki yorumlarını birlikte değerlendirelim.

Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Philips Marathon Ultimate'in teknik özellikleri

Philips Marathon Ultimate'in paket ve özellikleri içinde PowerCyclone 10 teknolojisi, TriActive Ultra LED başlığı, sert zemin başlığı, uzaktan kumandalı ergonomik tutma kolu ve entegre fırçası bulunuyor. Güçlü dönme kuvvetiyle hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye çıkarmak için tasarlanan PowerCyclone 10 teknolojisi, görülmemiş bir emiş gücü sunuyor. Silindir görünümlü haznede bulunan hızlı hava akımı, toz tanelerinin ayrışmasına destek oluyor. 360 derecelik açıda her yönden çekiş gücü sağlayan ve her zeminde kullanılabilen TriActive Ultra LED başlığı ise gizli tozların görünmesini kolaylaştırdığından her noktayı tek seferde temizlemenize fırsat veriyor. Kolayca takılabilen yumuşak fırçası, mobilya ve döşeme gibi yüzeyleri çizmeden temizlemenize yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde Philips Marathon, kullananların da beğenisini kazanıyor. %100 toz toplayan ekstra sert başlığı ise üst düzey hijyen sağlayarak kapsamlı bir temizlik fırsatı sunuyor. Ergonomik tutma kolu, kolayca hareket etmenizi sağlayarak üstün konfor sunuyor. Makinenin emiş gücü ayarını düşürüp yükseltebileceğiniz ya da ürünü tamamen kapatabileceğiniz uzaktan kumandası bile var. Alerjik reaksiyonlara yol açabilen hayvan tüyü, ev akarı, polen ve tozlardan kurtulmak için tasarlanan H13 filtresi; tüm tozları havaya karıştırmadan haznesinde topluyor. Filtrenin temizlenme zamanının geldiğini ise Power Max sensörünün uyarı vermesiyle anlayabiliyorsunuz. Böylece maksimum emiş gücünü toz ve mikroplara karşı en verimli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Elektrikli süpürge, bütün bu özelliklerin yanı sıra kullanılmadığı zaman otomatik olarak kapanıyor. Nano teknoloji özelliği, toz bulutu oluşumunu tamamen engelleyemese de benzer ürünlere kıyasla en aza indirgiyor. Philips Marathon serisi kullananların süpürgede en beğendiği özelliklerden biri de tozlara dokunmadan boşaltabileceğiniz bir haznesinin olması. Toz hazne kapasitesi ise 2,2 litre.

Philips Marathon Ultimate'in avantajları ve dezavantajları

Kısa zamanda kapsamlı bir temizlik arayanlar için özel olarak tasarlanan süpürgenin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Temizlik sonunda bel ağrısı yaşamanıza neden olmuyor çünkü ürünü eğilmenize gerek kalmadan kontrol edebileceğiniz bir kumandası var. Böylece zamandan da tasarruf etmenize olanak tanıyor.

  • Ergonomik tasarımı, tutuş kolaylığı sağladığından temizliği keyifli hâle getiriyor.

  • Kolay entegre olan yumuşak başlığı, dip ve köşelerde kalan tozların kolayca süpürülmesini sağlıyor.

  • Toz alerjisi bulunan kişiler için alerjenleri azaltan, engelleyen ve temizleyen ürünlere verilen İngiliz Alerji Federasyonu (BAF) belgesiyle kalitesini kanıtlıyor.

  • Desibeli düşük olduğundan gürültü yapmıyor.

  • Sizi makine torbasını değiştirme zahmetinden kurtarıyor.

Ürünün çok fazla dezavantajı bulunmasa da olumsuz yönlerini de aktaralım:

  • Çoğu süpürge modeli gibi Philips Marathon’un toz hazne kapağı da maalesef plastik.

  • Ürünün teleskobik borusu size ağır gelebilir.

  • Fiyatı oldukça yüksek.

Philips Marathon Ultimate'i Kullananların Yorumları

Philips Marathon Ultimate kullanıcı yorumlarına göre ürün; temizlik yapmanızı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve yardımcı aksesuarlarıyla zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir süpürge modeli olarak karşımıza çıkıyor. Kısa zamanda temizlik yapma imkânı sunmasının yanı sıra güçlü emiş gücü sayesinde gözle görülmeyen en ince toz tanesini bile yok etme sözü de veriyor. Philips Maraton Ultimate yorumları genel olarak süpürgenin çekiş gücünün yüksek, filtresinin ise epey kaliteli olduğu yönünde dikkat çekiyor. Kullananların çoğu, halılarının temiz olmasına rağmen yeri Philips Marathon ile süpürdüklerinde ortaya çıkan toz yumağını görünce gözlerine inanamadıklarını belirtiyor. Dahası özel zemin ışığı sayesinde görünmeyen tozların yerini bilerek temizlik yapmanın çok daha kolay ve keyifli olduğuna değiniyor. Philips Marathon kullananların yorumlarına göre ürünün en olumsuz yanı ise borusunun boya göre ayarlanabilmesine rağmen sapının bir tık kalın ve ağır olması. Bu da beklentiyi biraz düşürmüş.

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Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge'ye alternatif ürünler

1. Arzum AR4094 Olimpia Control Cyclone Filtreli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

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Philips Marathon kullanıcı yorumlarında benzer özellikleri nedeniyle örnek gösterilen modellerden biri Arzum AR4094 Olimpia Control Cyclone Filtreli Süpürge. Sapında bulunan kumanda sayesinde emiş gücü ve kapatma ayarını kolayca kontrol edebileceğiniz modelin HEPA filtresi, hazne içine çekilen havayı tozlardan %99,9 oranında ayrıştırıyor. Tıkanma durumunda ise uyarı veren LED göstergesi bulunuyor.

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2. Arnica Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Arnica Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ile Philips Marathon farkları kıyaslandığında ürünlerin tasarım, performans, ergonomi ve aparatlar bakımından büyük benzerlik gösterdiği anlaşılıyor. HEPA 13 filtresi sayesinde kusursuz bir hijyen ortamı sağlayan ürün, Cyclone Max teknolojisi ile A enerji sınıfında yer almayı başarıyor. Bu özellik, elektrik faturanızın daha düşük gelmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca 70 desibelde çalıştığından gürültüye sebep olmuyor.

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3. Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Philips Marathon Ultimate yorumlarına göre kullanıcıların kapsamlı bir temizlik için tercih ettiği ürünlerden bir diğeri de 800 watt gücündeki Fakir Flipper Impact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge. Cyclone teknolojisi ile tozu havadan ayrıştırmakla kalmıyor, temiz hava çıkışına da imkân tanıyor. 4 litre toz hazne kapasitesi ve yatay park edebilme özelliği bulunuyor. Dahası 78 desibelde neredeyse hiç ses çıkarmadan çalışıyor.

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4. Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Philips Marathon Ultimate kullanıcı yorumlarını incelediğinizde benzerlikler bakımından dikkatinizi çekecek ilk modellerden biri. Gerek tozu havadan ayrıştıran CycloneForce sistemi gerek aksesuarları gerek geniş kapasiteli toz haznesi ile etkili bir temizlik yapmanızı sağlıyor. Beş kademeli filtre sistemi ise ev, iş yeri gibi mekânlarda temiz hava solumanızı garanti ediyor.

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5. Thomas Cycloon Hybrid LED Parquet Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

Evinizde size eşlik eden minik ve tüylü bir dostunuz varsa Thomas Cycloon Hybrid LED Parquet Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, şans vermeniz gereken harika ürünlerden biri. Philips Marathon Ultimate kullanıcı yorumlarında alternatif olarak gösterilen ve üç kademeli emiş gücüyle övgü toplayan ürünün çok hazneli siklon teknolojisi ile aktif karbon filtresi; tozları hem havadan hem hayvan tüyünden ayrıştırıyor. Dahası hayvan kokularının da tamamen giderilmesini sağlıyor.

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6. Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evini tozdan kısa sürede arındırmak isteyenlere özel Philips Marathon inceleme & yorumları

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Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, toz toplama performansı ile adını sıkça Philips Marathon Ultimate kullanıcı yorumlarında göreceğiniz ürünlerden biri. Modelin toz haznesi göstergesi sayesinde hazneyi boşaltma zamanını tahmin edebilirsiniz. Toz parçacıklarını %99,98 oranında hazneye çeken HEPA 13 filtresi, detaylıca temizlik yapmanıza yardımcı oluyor. 6 metrelik kablo uzunluğu sayesinde 8,5 metrelik bir alanda özgürce hareket etmenizi sağlıyor.

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