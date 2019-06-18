HABER

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Malatya’da evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Malatya’da dün akşam evinin balkonunda arkadaşları ile birlikte sohbet ederken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz’in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Mahallesi’ne getirildi.

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi

Malatya’da evinin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Malatya’da dün akşam evinin balkonunda arkadaşları ile birlikte sohbet ederken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybeden AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz’in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdemli Mahallesi’ne getirildi. Akdeniz’in cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Daha önce mahalle muhtarlığı da yapan 7 çocuk bası Abdulvahap Akdeniz’in cenaze namazına Vali Vekili Abdülkadir Duran, Kale Kaymakam Vekili Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Jandarma Alay Komutan Vekili Erdoğan Şahin, AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek ve yakınları katıldı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi

Evinin balkonunda öldürülen meclis üyesi toprağa verildi

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Diyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıDiyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştıBolu'dan Ankara'ya yürüyen işçiler, Kahramankazan'a ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.