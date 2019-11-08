HABER

Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Bolu’da, banyoya saat görünümlü gizli kamera taktıktan sonra eşi tarafından cep telefonuna gelen görüntülerden yakalanan A.K.İ.

Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da, banyoya saat görünümlü gizli kamera taktıktan sonra eşi tarafından cep telefonuna gelen görüntülerden yakalanan A.K.İ. adlı şahıs, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da sözleşmeli asker olarak görev yapan A.K.İ. isimli şahıs, 7 ay önce evlendiği eşiyle birlikte 2 ay önce Bolu’ya taşındı. A.K.İ. daha sonra taşındıkları evin banyosuna saat görünümlü bir cihaz yerleştirerek eşi G.İ.’ye saat görünümlü cihazın çok özel bir saat olduğunu ve dokunmaması gerektiğini söyledi. Eşinin hareketlerinden ve saatin sadece G.İ.’nin annesi ve akrabaları geldiğinde çalıştırılmasından şüphelenen G.İ., eşinden habersiz cep telefonuna baktı. A.K.İ.’nin cep telefonunda annesinin ve kadın akrabalarının banyodaki görüntülerini gören G.İ., Bolu Cumhuriyet Savcılığı’na giderek kocasından şikayetçi oldu.

“İki kadınla aşk yaşadığını da tespit ettim”
Görüntülerin ardından savcılığa giden G.İ.’nin verdiği ifadesinde, “Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Karısını suçladı
G.İ.’nin şikayetinin ardından banyoya gizli kamera koyduğu iddia edilen A.K.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.İ.’nin emniyette verdiği ifadesinde, eşini suçlayarak, “Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayı kabul etmedi. Daha sonra bana böyle bir iftira atıldı. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat görünümlü kamera bana ait değildir. Kendisi banyoya koymuştur. Benim de prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır. Suçlamaları reddediyorum” dediği öğrenildi.

Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye sevk edildi

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
En maceracı takımlar belirlendiEn maceracı takımlar belirlendi
Karabük’te fuhuş operasyonuKarabük’te fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO’nun değişmesi gerekiyor

Çok konuşulacak NATO açıklaması!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme: Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.