HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu

Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kırşehirli Kadir Çoban'ın evinin camında otururken çekilen fotoğrafı olay oldu. Bir gazoz firmasının reklam yüzü olan Çoban "İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor." dedi.

Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu

Kırşehir’de, bir gazoz firması yeni belirlediği reklam yüzü ile sosyal platformlarda tıklanma rekoru kırıyor. Evinin camında otururken düğünü öncesi çektirdiği fotoğrafla şehrin gündeminde yer alan Kadir Çoban, yerli bir firmanın reklam yüzü olmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.

'GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR'

Çoban, “Düğünüm vardı. Evimin balkonunda don gömlek otururken çekilen fotoğrafım kullanıldı. İnsanlar, sosyal medyadan beni görüp geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Gazoz firması sahibi benim arkadaşım. Hayırlı olsun. Esnaf da vatandaş da gazozu tercih ediyor. Gazozun her türlü dönüşü bizlere de oluyor” dedi.

Fotoğrafı çektirdiği balkonun yanında da tekel bayi işletmesi yapan Çoban, reklam yüzü olduktan sonra da hayatında değişikliklerle karşılaştığını belirterek yerli ve milli bir gazoz firmasının kendisini sosyal platformlara taşımasının da kendisinde rahatsızlık oluşturmadığını söyledi.

1

Kırşehir'de, iki ay önce çocukluk dönemlerinin hayali olan Özbağ Gazozu firmasını satın alan Umut Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Şerefattin Uğurlu, Özbağ Gazozu’nun, yurt dışında ve yurt içinde bir çok bölgeye bayiliğinin verileceğini duyurmuştu.

2

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmezİstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?Lüks araba kiralama fiyatları nasıl?
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak
Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek
Ankara'da kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 'Güzel başladık ve güzel bitiririz diye umuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan dikkat çeken açıklama
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.