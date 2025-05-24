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Evinin enerjisini yükseltecek bir dekorasyon tüyosu veriyoruz!

Evinin enerjisini yükseltmek için yapman gereken şey ne? Öğrenmek için ihtiyacın olan tek şey zevklerini, evini anlatmak ve testi çözmek.

Evinin enerjisini yükseltecek bir dekorasyon tüyosu veriyoruz!

Evinin ihtiyacı olan şey ne? Evinin enerjisini yükseltecek dekorasyon önerisi bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bu teste doğru cevaplar vermek. Hazırsan başlıyoruz!

Evinin enerjisini yükseltecek bir dekorasyon tüyosu veriyoruz!

1/8

Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genellikle nedir?

Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genellikle nedir?
Yenilenmiş ve enerjik
Hala yorgun
Aceleyle kalkmalıyım hissi
2/8

Evinde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?

Salon
Mutfak
Yatak odası
3/8

Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu eder?

Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu eder?
Sıcacık ve samimi bir atmosfer
Aydınlık ve ferah olması
Şık ve düzenli görünmesi
4/8

Hangisi senin dekorasyon tarzına daha yakın?

5/8

Evinde bitki var mı?

Evinde bitki var mı?
Her yerde bitki var!
Birkaç tane ama bakımı zor geliyor.
Henüz yok ama istiyorum.
6/8

Evinde en çok hangi rengi görüyorsun?

7/8

Misafir ağırlamayı sever misin?

Misafir ağırlamayı sever misin?
Evet, evim sürekli açık kapı gibidir.
Sadece özel zamanlarda.
Genellikle dışarıda buluşmayı tercih ederim.
8/8

Evin hangi detayı seni en çok rahatsız eder?

Evin hangi detayı seni en çok rahatsız eder?
Dağınıklık
Işık yetersizliği
Renk uyumsuzluğu
Anahtar Kelimeler:
ev dekorasyon Philips Yaşam Kategorisi
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