Evinin ihtiyacı olan şey ne? Evinin enerjisini yükseltecek dekorasyon önerisi bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bu teste doğru cevaplar vermek. Hazırsan başlıyoruz!
Evinin enerjisini yükseltecek bir dekorasyon tüyosu veriyoruz!
1/8
Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genellikle nedir?
Aceleyle kalkmalıyım hissi
2/8
Evinde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?
3/8
Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu eder?
Sıcacık ve samimi bir atmosfer
4/8
Hangisi senin dekorasyon tarzına daha yakın?
5/8
Evinde bitki var mı?
Birkaç tane ama bakımı zor geliyor.
6/8
Evinde en çok hangi rengi görüyorsun?
7/8
Misafir ağırlamayı sever misin?
Evet, evim sürekli açık kapı gibidir.
Genellikle dışarıda buluşmayı tercih ederim.
8/8
Evin hangi detayı seni en çok rahatsız eder?