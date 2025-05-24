Evinin ihtiyacı olan şey ne? Evinin enerjisini yükseltecek dekorasyon önerisi bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bu teste doğru cevaplar vermek. Hazırsan başlıyoruz!

Evinin enerjisini yükseltecek bir dekorasyon tüyosu veriyoruz! 1/8 Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genellikle nedir? Yenilenmiş ve enerjik Hala yorgun Aceleyle kalkmalıyım hissi 2/8 Evinde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi? Salon Mutfak Yatak odası 3/8 Evinin hangi özelliği seni daha çok mutlu eder? Sıcacık ve samimi bir atmosfer Aydınlık ve ferah olması Şık ve düzenli görünmesi 4/8 Hangisi senin dekorasyon tarzına daha yakın? 5/8 Evinde bitki var mı? Her yerde bitki var! Birkaç tane ama bakımı zor geliyor. Henüz yok ama istiyorum. 6/8 Evinde en çok hangi rengi görüyorsun? 7/8 Misafir ağırlamayı sever misin? Evet, evim sürekli açık kapı gibidir. Sadece özel zamanlarda. Genellikle dışarıda buluşmayı tercih ederim. 8/8 Evin hangi detayı seni en çok rahatsız eder? Dağınıklık Işık yetersizliği Renk uyumsuzluğu