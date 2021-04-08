Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi

20 yaşında olduğu tahmin edilen Altın Orfe (Japon balığı) uzun bir ömür sürse de balıkçılın ağzında yem oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan fotoğrafçı Gary Clarke evinin önündeki hareketliliğe kayıtsız kalamadı ve kapıdan dışarı çıktığında şaşkına çeviren anları kaydetti.

YEMEK İÇİN DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Aç balıkçıl kuşu tek lokmada balığı yutmaya çalışsa da birkaç kez avını ağzından düşürdü. Bu boğuşma anları, dakikalarca sürerken, Gary, ''onu izlemek oldukça acı vericiydi. Kuşun ağzında onu gördüğümde ölmüştü. Ama doğa bu. Kuş onu yemek zorundaydı. Ancak onu yemek için bayağı uğraştı'' diye konuştu.

20 YIL YAŞIYORLAR

Japon balığı ve koi gibi balıklar hastalıklara karşı oldukça dirençlidir. 30 yaşına kadar yaşadıklarına dair bazı raporlar olsa da genellikle 20 yıla kadar yaşayabilirler.



