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Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

17.11.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde sık sık kullandığınız eşyaların her zaman derli toplu kalabilmesi zor olabiliyor. Özellikle evde sizden başka yaşayanlar da varsa ne kadar düzenli olursanız olun, dağınıklık kaçınılmaz bir son hâline gelebiliyor. Ancak evinizdeki bu dağınıklığı çözmenin pek çok yolu var. Özel tasarımlı ürünler sayesinde evinizdeki dağınıklığa bir son verebilirsiniz. Bu ürünler neler mi? Öğrenmek için okumaya devam edin!

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Evi sürekli derli toplu görmek, özellikle çocuklu aileler için neredeyse imkânsız bir durum. Ancak depolama alanı oluşturan ürünler ve organizerlar sayesinde evdeki düzeni sağlayabilmek mümkün. Kablo düzenleyiciden askılığa, oyuncak sepetinden takı standına birçok farklı ürünü listeledik. Gelin; evinizdeki eşyaları düzenleyecek, yaşam alanınıza ferahlık katacak o ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Dağınık oyuncaklara çözüm: Ocean Home Çocuk Odası Çamaşır ve Oyuncak Sepeti

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

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Çocuklarınızın odasında dağınık duran çamaşırlardan oyuncaklara kadar pek çok eşya için depolama ürününe ihtiyacınız varsa dinozor figürlü Ocean Home Çocuk Odası Çamaşır ve Oyuncak Sepeti’ni tercih edebilirsiniz. Ürün sayesinde çocuklar için de etrafı toparlamak daha eğlenceli bir hâle gelebilir. Tutma sapları ile rahatça taşıyabileceğiniz ürünü boşken katlayıp kolayca kaldırabilirsiniz.

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2. Örümcek ağına dönen kablolara son: Anadolu Saray Çarşısı 20'li Şeffaf Kablo Sabitleyici Düzenleyici Klips

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

TV ünitesi çevresinde ya da çalışma masası etrafında örümcek ağına dönen kablolar moral bozucu bir görüntüye sahip olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırabilmenize yarayan pek çok araç gereç bulunuyor. Bunlardan biri de Anadolu Saray Çarşısı 20’li Şeffaf Kablo Sabitleyici Düzenleyici Klips. Bu kullanımı kolay minik gereçler, kabloları istediğiniz yüzeyde sabit tutarak dağınıklığa engel oluyor.

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3. Kapı önü düzeni için: Prado Ahşap Raflı Dörtlü Yatay Metal Ayakkabılık

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Kapı önlerindeki karmaşık görünen ayakkabılar için şahane bir önerimiz var. Prado Ahşap Raflı Dörtlü Yatay Metal Ayakkabılık’ı duvarınıza monte ederek hem ayakkabılar için depolama alanı oluşturabilir hem daha düzenli bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Ürünün üst rafı ahşap, diğer materyalleri ise metal. Son derece kullanışlı ve yer kaplamayan ayakkabılığı çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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4. Çamaşır dağınıklığından kurtulmak için: Eynel Çekmece İçi Akordiyon Bölmeli Bez Düzenleyici Organizer

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Çekmece içerisine konan havlular, iç çamaşırları, çoraplar ya da çocuk kıyafetleri bir süre sonra dağınık bir hâle gelebiliyor. Bu dağınıklığı çözebilmenin en güzel yolu ise çekmece düzenleyicileri kullanmak. Eynel Çekmece İçi Akordiyon Bölmeli Bez Düzenleyici Organizer, on adet bölmesiyle hayatınızı kolaylaştıracak ürünlerden biri. Materyali kumaş olan organizer, kullanılmadığında rahatlıkla katlanabiliyor.

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5. Bebeğinizin eşyalarını düzenli tutun: Serstil Keçe Anne Bebek Bakım Çantası Düzenleyici Organizer

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Bebek bakımı sırasında pek çok eşya kullanılıyor. Bu eşyalar genelde; bebek bezleri, mendilleri ve pişik kremi gibi ürünler oluyor. Her an ihtiyaç duyduğunuz bu ürünleri aynı yerde tutabilmek için özel bir düzenleyiciye ihtiyacınız varsa Serstil Keçe Anne Bebek Bakım Çantası Düzenleyici Organizer’i tercih edebilirsiniz. Böylece bebeğinizle ilgilenirken hem ihtiyacınız olan eşyalara kolayca ulaşabilir hem dağınıklığın önüne geçebilirsiniz.

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6. Dikiş malzemeleriniz kaybolmasın diye: Hobbygift Ahşap Üç Katlı Dikiş Kutusu

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

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Dikiş nakış işleriyle sürekli uğraşıyor ya da lazım olabilecek dikiş araç gereçlerini evinizde bulunduruyorsanız onları bir arada tutabilmeniz için tasarlanan Hobbygift Ahşap Üç Katlı Dikiş Kutusu’nu değerlendirebilirsiniz. Ürün beş ayrı bölmeden oluşuyor. Böylece iğneleri ayrı, ipleri ya da makasları ayrı kategorize ederek muhafaza edebilirsiniz. Şık tasarımıyla ev dekorasyonunuza uyum sağlayacak organizera mutlaka bir şans verin!

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7. Karışan kolyelerin en iyi çözüm: Bino Takı Düzenleyici

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Takıp takıştırmayı sevenlerin yaşadığı en büyük problemlerden biri, birbirine karışmış kolye ve küpeler. Bu karmaşayı çözecek pek çok modelde takı standı bulunuyor. Onlardan biri de şık görünümüyle Bino Takı Düzenleyici. İster masa üzerinde ister duvara monte ederek kullanabileceğiniz model, katlanabilir üç parçadan oluşuyor. Krom kaplı paslanmaz çelik materyaliyle size yıllarca eşlik edecek ürüne bir göz atın!

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8. Her evin ihtiyacı: Bofigo Portmanto Duvar Askılığı Elbise Askılığı

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Giriş kapınızın hemen yanında Bofigo Portmanto Duvar Askılığı Elbise Askılığı'nı kullanarak mont, şemsiye, anahtar ve çanta gibi ürünlerinizin daha düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz. Evinize modern bir hava kazandıracak ürün, bir adet ahşap raf ve beş adet çiftli askıdan oluşuyor. Kanserojen madde içermeyen askılık, çam ağacından elde ediliyor. Doğal çam rengiyle evinize uyum sağlayacak askılığı çok seveceksiniz.

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9. Oturma odanızı düzenleyin: Plus Aksesuar Ahşap Masif Dekoratif Cepli Yan Sehpa

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Oturma odanızdaki gazete, kitap ve dergiler bir süre sonra dağınık bir görüntü ortaya çıkarıyor olabilir. Bunu önlemek için özel tasarım Plus Aksesuar Ahşap Masif Dekoratif Cepli Yan Sehpa’yı tercih edebilirsiniz. Ürün, aynı zamanda yan sehpa olarak da kullanılabiliyor. Hemen her tarz dekorasyona uyum sağlayabilen sehpa, rahat taşınıyor. Çam ağacından elde edilen model, evinize çok yakışacak!

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10. Buzdolabınızdaki düzene herkes hayran kalacak: Canbay Store Buzdolabı İçi Düzenleyici

Eviniz çok çabuk dağılıyorsa size yardımcı olacak ürün önerileri

Buzdolaplarının içerisindeki ürünlerin karmaşık olması, hem görünüşü bozuyor hem besinlerin arkada kalarak unutulmasına ve kokularının birbirlerine karışmasına neden olabiliyor. Siz de bu sorundan şikâyetçiyseniz meyve ve sebzeleri ayırmak için Canbay Store Buzdolabı İçi Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz. Ürünün delikli yapısı, içerisindeki besinlerin tazeliğini korunmasına yardımcı oluyor. Ergonomik şekli ise rahat bir kullanımı vadediyor.

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