Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak

Eviniz küçük mü? "Eşyalar üstüme üstüme geliyor, adım atacak yer yok" mu diyorsunuz? Hiç dert etmeyin! Doğru hamlelerle 40 metrekarelik bir evi bile ferah bir yaşam alanına dönüştürmek mümkün. İşte hayatınızı kolaylaştıracak, komşularınızı kıskandıracak o sihirli dokunuşlar:

1. Aynalarla boyut atlayın.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 1
Ayna sadece kendimize bakmak için değildir, o küçük evlerin en büyük dostudur! Eğer imkanınız varsa, pencerenin tam karşısındaki duvara büyük bir ayna asın. Bu sayede dışarıdaki manzara ve ışık içeriye yansıyacak, odanız sanki bir odası daha varmış gibi derinlik kazanacak

2. Yerden yüksek mobilyalar kullanın.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 2
Hantal, yere sıfır koltuklar alanı boğar. Mobilya seçerken mutlaka yerden yüksek, ince ayaklı modelleri tercih edin. Gözümüz yerdeki zemini kesintisiz olarak ne kadar çok görürse, beynimiz o alanı o kadar geniş algılar. Yani o süpürgenin altına girebildiği her santim aslında size ferahlık olarak geri döner!

3. Dikey düşünün.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 3
Eviniz yatayda küçük olabilir ama dikeyde hala çok yeriniz var! Duvarlarınızı boydan boya açık renkli raflarla donatın. Kitaplarınızı, dekoratif objelerinizi ya da saklama kutularınızı yukarıya taşıyın. Bu hem tavanınızı daha yüksek gösterir hem de yerdeki kalabalığı ortadan kaldırır.

4. Açık renklerin gücünü hafife almayın.

Karmaşık desenler ve çok zıt renkler küçük bir alanı olduğundan daha da dar ve dağınık gösterir. Duvarlarda, perdelerde ve büyük mobilyalarda beyaz, bej veya soft gri gibi açık tonlar kullanın. Renk katmak isterseniz bunu kırlentler veya küçük objelerle yapabilirsiniz.

5. Şeffaf parçalarla görünmezlik illüzyonu uygulayın.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 4
Cam sehpalar, akrilik sandalyeler veya şeffaf dekoratif ürünler... Bu parçalar fiziksel olarak yer kaplasalar da görsel olarak yer kaplamazlar. Odanın ortasına koyduğunuz şeffaf bir orta sehpa, sanki orada hiçbir şey yokmuş hissi yaratarak görüş alanınızı kapatmaz.

6. Fonksiyonelliği sanata dönüştürün.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 5
Küçük evde yaşıyorsanız bir eşyanın tek bir görevi olması lükstür. Yatağınız mutlaka bazalı olsun, sehpanız açılıp çalışma masasına dönüşebilsin, pufunuzun içi saklama alanı sunsun. "Bir taşla iki kuş" felsefesi sizin yeni hayat mottonuz olmalı!

7. Dikey çizgili detaylar...

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 6
Tıpkı kıyafetlerde olduğu gibi, dikey çizgili duvar kağıtları veya tavana çok yakın asılan perdeler odayı olduğundan çok daha uzun gösterir.

8. Işıklandırmada tek bir avizeye mahkum olmayın.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 7
Tavandaki tek bir lamba, köşeleri karanlıkta bırakarak evi daraltır. Bunun yerine lambaderler, aplikler veya raflara gizlenen LED şeritlerle "katmanlı aydınlatma" yapın. Her köşe aydınlandığında, evinizin her metrekaresi kullanıma dahil olur.

9. Köşeleri değerlendirin.

Eviniz küçükse bu tüyoları mutlaka deneyin! Hayat kolaylaştıracak 8
Kapı arkalarına takılan organizerler, mutfak dolabı içindeki ek raflar veya banyo kapısının üzerindeki küçük bir raf... Hiç kullanmadığınız o boşluklar aslında sizin gizli kileriniz. Dağınıklığı ortadan kaldırmak için her boşluğu akıllıca doldurun.

10. Minimalizmin huzuruna teslim olun.

Ve altın kural: Eğer bir eşyayı son bir yıldır hiç kullanmadıysanız, muhtemelen ona ihtiyacınız yoktur. Az eşya, az toz ve çok huzur demektir. Evinizi düzenli tutmak, eşyaları gruplandırmak ve gereksiz kalabalığı dışarı atmak, en büyük dekorasyon hilesi.

