"Giyecek bir şeyim yok" bahanesi yok! Kombin rehberi

1. Öncelikle gardırobunu tanı!



İlk olarak başlaman gereken nokta sahip olduğun giysileri bilmektir. Bunun için dolabını düzenlerken kategorilere ayır. Gerçekten giymediklerini ve "bir gün giyerim" diye tuttuğun kıyafetlerini kaldır. Önemli olan kıyafet çokluğu değil, işlevsel bir dolaptır.

2. Nötr parçalar çok kurtarıcıdır!



Renkli kıyafetler dolabımıza ayrı bir hava katsa da siyah, beyaz, gri, bej gibi nötr renkler her zaman bir kombinin altyapısını oluşturur. Örneğin, bir siyah kumaş pantolon blazer ceket ile çok farklı bir havaya bürünürken, beyaz tişört ile tamamen stil değiştirir.

3. 3 parça kuralını uygula!



Basit ama çok etkili bir yöntem var: Kombinin 3 ana parçadan oluşsun. Üçüncü parça genellikle kombini tamamlayan detaylardan oluşur. Ceket, gömlek ya da kemer... Kombini sıradanlıktan çıkaran da her zaman bu üçüncü dokunuştur.

4. Vücut tipine uygun giyin!



Günümüzde kombin seçerken sosyal medyanın etkisi oldukça büyük. Fakat şunu bilmek gerekir ki, her trend herkese yakışmaz. Mesela omuzların genişse vatkalı ceket seni daha sert gösterir... Önemli olan moda olanı değil, yakışanı giymek.

5. Katmanlama tekniğini öğren!



Katmanlama hem şık hem de oldukça işlevsel bir giyinme tekniğidir. Üstelik zahmetsiz şık olmanın en püf noktalarından biridir.

6. Aksesuarları hafife almayın!



Dümdüz bir siyah elbise düşünün. Bu siyah elbiseyi aksesuarlarla öyle farklı tarzlara dönüştürebilirsiniz ki, her kombinin kendine has bir karakteri oluşur. Minimal bir kombin bile doğru aksesuarla güçlü bir stile dönüşür.

7. Renk uyumunu basit tutun!



Çok renkli kombin yapmak her zaman daha zordur. Onun yerine ana renkleri, tamamlayıcı ve nötr renklerle kominleyin. Örneğin: Bordo kazak + krem pantolon + bej çanta. Hem gözü yormaz hem de daha tarz görünür.

8. Kumaş kalitesi de görünümü etkiler!



Bir görünümde fark oluşturan detaylardan biri de sadece fiyatla ilgili değildir. Duruşla ilgilidir. Kumaşın kalitesi kombinini bir üst seviyeye taşır.

9. Kombinlerini önceden planla!



Eğer geceden kombin düşünmeyip, sabah aceleyle üstünüze bir şeyler giyip çıkıyorsanız, genelde tatmin edici kombinler olmaz. Özellikle yoğun çalışan biriyseniz, mutlaka kombinlerinizi önceden düşünün.

10. Aynı parçayı farklı stillerle kombinle!



Stilin belli bir mekanı ve tarzı yoktur. Blazer ceket sadece ofiste giyilmez. Topuklu ayakkabı sadece özel gün için değildir. Tarz olmak tamamen senin yaratıcılığın ve cesaretinle ilgilidir.