Tek yaşıyorsanız buraya! Evde sağlayabileceğiniz 10 konfor

1. Yatak odanızı dönüştürün!



Evinizi konfor alanına çevirirken ilk yapmanız gereken yatak odanızı dönüştürerek işe başlamak. Kaliteli bir yatak, pamuklu ya da bambu nevresimler ve orta sertlikte bir yastık uyku kalitenizi ciddi anlamda etkiler. Uyku düzeni zihinsel denge için oldukça önemlidir.

2. Akıllı aydınlatma kullanın!



Işık evinizin ruhu gibidir. Beyaz ışık daha çok çalışma alanı için idealken akşam saatlerinde sarı ışık vücudunuzun gevşemesini sağlar. Ya da loş bir abajur da işinizi görür.

3. Kahve köşesine ne dersiniz?



Sabah ritüellerini güzelleştirecek küçük bir kahve alanı evinizde büyük bir fark yaratır. Yanına sevdiğiniz birkaç kupa da ekleyerek tamamen kişisel zevkinize göre yerleştirin. Sonuç harika olacak.

4. Mutfak düzeniniz fonksiyonel olsun!



Az ama kaliteli mutfak eşyası ile hayatınız ciddi anlamda konforlaşır. Bunlar iyi bir bıçak seti, kaliteli bir bıçak seti gibi her zaman elinizin altında olması gereken eşyaların başında gelir. Gereksiz kalabalık yerine pratiklik her zaman öncelik olmalıdır.

5. Küçük ama etkili bir çalışma alanınız olsun.



Evden çalışmıyor olsanız bile kendinize ait bir masa ve rahat sandalye uzun vadede vücudunuz için harika bir konfordur. Masanın üzerinde de sadece gerekli gördüğünüz eşyalar olsun. Odak artırmak için minimal düzen her zaman daha iyidir.

6. Depolama ile dağınıklığı azaltın.



Tek yaşarken dağınıklık çok hızlı şekilde artabilir. Düzenli olmak da evdeki motivasyonunuzu yükseltir. Yatak altı kutular, kapaklı sepetler ve duvar rafları alanı gibi çözümler evi daha konforlu kullanmanızı sağlar.

7. Spa alanınızı yaratın!



Bu hayatta kendi konforunuz her şeyden önce gelir. Banyoda yumuşak bir havlu, hoş kokulu bir mum ve sevdiğiniz kokudaki bir duş jeli küçük ama oldukça etkili dokunuşlardan biridir. Haftada 1 de olsa mutlaka uzun duş rutininiz olsun.

8. Konforlu bir dinlenme köşesi!



Evde kendinize ait bir dinlenme köşesi kulağa oldukça hoş gelmiyor mu? Tekli koltuğun üzerine atacağınız bir TV battaniyesi, ek olarak da küçük bir yan sehpa ile kendi alanınızı oluşturun. Bu köşe de sizin yorgunluğunuzu attığınız yer olsun.

9. Evde her zaman ses atmosferi olsun!



Sessizlik her zaman insana iyi gelmez. Arka planda hafif bir müzik, podcast ya da ambiyans sesleri ile evinizin enerjisini değiştirebilirsiniz.

10. Giriş alanını konforlu hale getir!



Tek yaşarken eve giriş anı sandığınızdan çok daha önemlidir. Kapının hemen yanında terlikleriniz, anahtar askılığı ve belki güzel bir aydınlatma ile eve girer giremez psikolojik bir rahatlık sağlayın.