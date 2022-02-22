Evinizde lüksü ve ihtişamı hissedebileceğiniz harika ev tekstili ürünleri

İhtişamıyla göz dolduran halılar, odalarınızı küçük bir saraya dönüştüren perdeler, rengârenk desenli pofuduk yastıklar ve daha neler neler! Bu harika ev tekstili ürünlerle evinizde lüksü hissedebilirsiniz. Doğru fikirlerle ve elegan bir zevkle evlerinizi çok daha yaşanılabilir hale getirebilir, modern dokunuşlarla evlerinize bambaşka bir hava verebilirsiniz. Üstelik bunun için çok yüksek bütçelere de gerek yok! Kendi tarzınızla evinizin ruhunu birleştirerek ortaya şahane bir uyum çıkarmak sizin elinizde! Birbirinden şık ve konforlu ev tekstil ürünleri ise yalnızca bir tık uzağınızda!

1. Cotton Touch Plain Series Nevresim Takımı ile yatak odanıza şıklık katın

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Yorucu bir günün ardından yapılabilecek en güzel şeylerden biri yumuşacık bir yatağa girip uyumak! Hele bir de yeni yıkanmış, tertemiz nevresim takımlarının kokusuyla uykuya dalmak bütün yorgunluğunuzu alıp götürebilir. Birbirinden güzel nevresim takımları, yatak odanızı bambaşka bir havaya büründürebilir. Satenin şıklığına odanızı teslim edebilir veya pamuklu kumaşların içinde bulutların üstünde yatıyormuşçasına rahat hissedebilirsiniz. Odanıza küçük bir dokunuşla bambaşka bir hava katmak işte bu kadar kolay! Cotton Touch Plain Series Nevresim Takımı, zümrüt yeşili rengi ve modeliyle çabasız bir şekilde yatak odanıza çok daha şık bir görüntü verebilir.

2. Demor Home Soft Series Fon Perde ile evinize ferahlık gelsin

Odaların ihtişamlı görünmesini sağlayacak en önemli ev tekstil ürünlerinin başında ne gelir diye sorarsanız, bunun cevabı şüphesiz perde olur! Evinizin konseptine ve ruhuna uyan perde modelleriyle evinizde çok daha şık bir görüntü yakalamanız mümkün. Doğru renk ve modeldeki perdelerle odalarınızı daha geniş ve ferah hale getirebilirsiniz. Kullanacağınız perde aksesuarlarıyla perdenin görünümünü daha da zenginleştirebilirsiniz. Demor Home Soft Series Fon Perdenin pudra rengiyle insanın içini açan ve modern tarzdaki bu modelini, salonlarınızda, oturma odalarınızda veya yatak odalarınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Madame Coco Estee Sherpa Battaniye ile salonunuza hem modernlik hem yumuşaklık katın

Battaniye, bir evde bulunabilecek en fonksiyonel tekstil ürünlerinden biri! Serin havalarda içinizi ısıtan battaniyeyi yatak odalarında veya koltukların üzerinde dekor olarak da kullanabilirsiniz. Battaniyeyi koltukların üstünde dekor olarak kullanmak, daha salaş bir görünüm elde etmenizi sağlayabilir. Yatağınızın üzerinde renkli ve desenli yastıklarla birlikte kullanarak odanıza ayrı bir hava katabilirsiniz. Madame Coco Estee Sherpa’nın kırmızı polar battaniye modeli, iç ısıtan albenili rengi sayesinde nerede kullanırsanız kullanın şahane bir görünüm vadediyor. Battaniye sizi yumuşacık dokusuyla sarıp sarmalarken size de konforun, şıklığın tadını çıkarmak kalıyor!

4. Kozzy Home Halı ile salonunuza tarz getirin

Evinizin ruhunu kolaylıkla değiştirmek için ihtiyacınız olan tek şey sadece bir halı olabilir! Doğru halı rengi ve modeli ile odalarınızı çok daha geniş ve ferah hale dönüştürebilirsiniz. Yer döşemelerinizin rengiyle uyumlu, mobilyalarınızın ahengini tamamlayacak bir halıyla dekorasyon dergilerine kapak olacak kadar şık bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz! Yatak odalarınız için daha soft ve düz renklerde, çocuk odaları için rengârenk desenlerde ve oturma odaları için ihtişamlı halı tercihleri yapabilirsiniz. Kozzy Home Halı’nın pastel renklerden oluşan ve göz yormayan deseni salonunuzun vazgeçilmezi olacak.

5. Karaca Home Espino Yatak Örtüsü ile yatak odanıza ihtişam getirin

Yatak odanıza küçücük bir dokunuşla modern ve şık bir görünüm kazandırabilir, odanızda ihtişamıyla film sahnesinden çıkıp gelmişçesine bir yatağa sahip olabilirsiniz! Yumuşacık kumaşlardan vazgeçmeden ve konforunuzu bozmadan şıklığı yakalamak için ihtiyacınız olan tek şey yatak örtüsü! Karaca Home Espino Yatak Örtüsü Seti’nin mürdüm renginin asaletiyle birleşen etnik desenlerinin muhteşem uyumu sayesinde yatak odanızda çok daha modern ve göz alıcı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Sadece yatağınızın üstüne örtmeye yarayan bir örtüden ziyade estetik zevkinizi de arşa çıkaracak bu setle odanızdan hiç çıkmak istemeyeceksiniz!

6. HOTNIU Koltuk Kılıfı ile salonunuza renk katın

Evinizde köklü değişiklikler yapmak için illa yeni eşyalar almanıza gerek yok! Birkaç küçük dekorasyon tüyosuyla yenilenen, eskisinden çok daha iyi görünen mobilyalara sahip olabilirsiniz. Kumaşı eskiyen, yıpranan veya rengini eskisi kadar sevmediğiniz koltuklarınızı yenilemek çok basit! Koltuk kılıfları sayesinde salonunuzda kendi zevkinize uygun konseptler oluşturabilirsiniz. Üstelik yeni bir mobilya almaktan çok daha ekonomik! Sarı ve gri renklerin hâkim olduğu HOTNIU Koltuk Kılıfı, zarif deseni sayesinde salonunuzun yıldız parçası olmaya aday. Esnek yapısıyla ve makinede yıkanabilir oluşuyla da kullanım kolaylığı vadediyor.

7. Trendalal Yastık Kılıfı ile koltuklarınızda fark yaratın

Dekorasyon dergilerine konu olacak kadar modern evlere sahip olmak, aslında düşündüğünüz kadar zor ve maliyetli değil! İçine gömüldüğünüzde tüm yorgunluğunuzu alıp götüren koltuk ya da kanepelerinizin üzerine rengârenk yastıklar koyarak evinizde çok daha salaş ve cool bir görünüm elde edebilirsiniz. Rengârenk yastıkları yatağınızın üzerinde, koltuklarınızda ve biraz daha büyük minderleri yerde de kullanabilirsiniz. Trendalal Yastık Kılıfı’nı karışık renkleri sayesinde hemen her renkle kombin edebilir, fil desenleriyle çok daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Pofuduk bu yastık kılıflarını evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz.

8. Çeyiz Diyarı Masa Örtüsü ile masanıza şıklık getirin

Şık davet sofraları hazırlamanın altın kurallarından biri, masa düzenine dikkat etmek! Ailenize, kendinize veya sevdiklerinize hazırladığınız iştah açan masalarda en önemli detaylardan olan örtüler, masayı bir anda daha göz alıcı hale getirebilir! Zarif bir görünüm için sade ve bembeyaz bir masa örtüsü tercih edebilir, daha görkemli bir masa için işleme ve güpür detaylı masa örtülerini kullanabilirsiniz. Sadece davet sofraları için değil günlük olarak da kullanabileceğiniz Çeyiz Diyarı Gold Detaylı Masa Örtüsü’nü hem günlük yaşamınızda hem özel davetlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

9. Zümrüt Exclusive Taş Desenli Duvar Kâğıdı ile duvarlarınıza yeni bir hava katın

Uzun uzadıya boya yapmak için vaktiniz ve enerjiniz yoksa çare duvar kâğıtları! Duvar kâğıtlarını dilediğiniz alana istediğiniz boyutta olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Birçok farklı desen ve renkte olan duvar kâğıtları sayesinde odalarınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. Çocuk odaları için çizgi film kahramanlı duvar kâğıtları seçebilir, salonlarınız için daha şık ve zarif tercihler yapabilirsiniz. Yatak odalarınızın geniş ve ferah görünmesi içinse soft renkler ve gökyüzü temaları harika bir seçenek olur! Zümrüt Exclusive Taş Desenli Duvar Kâğıdı modellerini ise TV arkasında veya yemek alanınızı ayırmak için kullanabilirsiniz. Silinebilir yapısı sayesinde zorluk çekmeden uzun süre kullanmanız mümkün.

10. Kustulli Banyo Takımı ile banyonuzda stil yaratın

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Eskiler ne derler bilirsiniz, "Bir evi temiz ve düzenli gösteren iki yer var, biri mutfak diğeri ise banyo!". Banyonuzun renklerine uygun olacak şekilde seçtiğiniz paspas takımlarıyla ne kadar zevk sahibi ve düzenli olduğunuzu göstermeniz kaçınılmaz! Banyonuzu olduğundan daha geniş göstermek için açık renklerde ve desensiz bir takım tercih edebilir veya canlı renklerle enerjinizi banyonuzu da yansıtabilirsiniz! Gri ve taş renginin hâkim olduğu Kustulli Paspas Takımı, kaydırmaz alt tabanı sayesinde banyoda kullanım için oldukça uygun. Şıklığının yanı sıra kullanışlı olan bu paspas takımını makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz.