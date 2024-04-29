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Yoğun bakımda 63 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu! İyi hal indirimi aldı: Başsavcılık bir kez daha harekete geçti

29.04.2024 15:50
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Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan skandal olayın etkileri hala devam ediyor. 30 yaşındaki erkek hemşire, 63 yaşındaki yoğun bakım hastasına ilaç vererek cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra tutuklanan sapık geçtiğimiz günlerde 25 yıl hapis ile cezalandırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sapık için uygulanan iyi hal indirimine itiraz etti.

Yoğun bakımda 63 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu! İyi hal indirimi aldı: Başsavcılık bir kez daha harekete geçti

İzmir’de, bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çaptırılan erkek hemşirenin aldığı "iyi hal" indirime, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığı gerekçesiyle istinafa başvurdu.

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MAĞDUR KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İzmir’de bir üniversite hastanesinde görev yapan erkek hemşire E.K. (30), yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası N.C. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023’te tutuklanmıştı. Erkek hemşirenin, baygın halde bulunan mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Kanser hastası yaşlı kadın ise olaydan bir müddet sonra yaşamını yitirmişti.

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40 YIL İSTENDİ, 25 YIL CEZA ALDI

Hazırlanan iddianamede erkek hemşire hakkında 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, sanık "iyi hal indirimi" alarak toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davayla ilgili ise önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında verdiği "iyi hal indirimine" itiraz etti. Başsavcılık, kararın usule uygun olmadığını belirterek bir üst mahkemeye başvurdu. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sapık İzmir yoğun bakım
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