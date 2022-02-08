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Evinizi düzenli bir temizlik planıyla her gün temiz tutmak mümkün! İşte haftalık temizlik planı önerileri...

08.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yapmak genellikle pek çok kişinin gözünü korkutur. Tempolu ve koşuşturmalı bir hayatınız varsa temizliğe pek fazla vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Ev gittikçe dağıldığında ise işin içinden çıkamayacak bir hale gelebilirsiniz. Endişelenmeyin, bu gibi durumlarda çaresiz hissetmemek için bir temizlik planı hazırlamak işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Evinizi düzenli bir temizlik planıyla her gün temiz tutmak mümkün! İşte haftalık temizlik planı önerileri...

Temizlik yapmak korkulu rüyanız olmasın! Günlük, haftalık ve aylık rutinler sayesinde evinizi daima temiz tutmak gayet kolay. Hazırladığımız temizlik önerilerini siz de kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Detaylar için gelin, yazımıza bir göz atalım.

HER GÜN FARKLI ODAYI TEMİZLEYİN

  • Her gün farklı odalarda temizlik yapmaya odaklanıp evinizi temiz tutabilirsiniz.

  • Pazartesi gününü mutfağa ayırın. Lavaboyu, dolapları ve fırını temizleyin. Çekmece içlerini de temizleyip düzenlemeyi unutmayın. Sık sık kullanılan mutfak eşyalarını silin ve mutfağı süpürüp paspaslayın.

  • Salı gününü oturma odasına ayırın. Odayı süpürüp paspasladıktan sonra ortalıkta dağınık duran kitapları, oyuncakları ve tüm eşyaları organize edin. Oturma odasının camlarını silin. Koltukların altını temizlemeyi unutmayın.

  • Çarşamba günü yatak odasına geçin. Kıyafet dolabını ve çekmece içlerini düzenleyin. Aynaları ve camları sildikten sonra odayı süpürüp paspas yapın.

  • Perşembe günü sıra banyolarda. Banyoyu ve tuvaleti detaylı bir şekilde temizleyin. Aynaları, banyo dolaplarını silip parlatın. Son olarak banyoların yerlerini süpürüp yıkayın.

  • Cuma günü antreyi temizleyin. Varsa bu bölgelerdeki dolapları düzenleyin yerleri süpürüp silin.

  • Hafta sonunda da geriye kalan dağınıkları toplayıp yemek planı yapabilirsiniz. Yemek planını, buzdolabınızdaki yiyecekleri düzenlerken oluşturabilirsiniz. Bu sayede bir sonraki hafta ne almanız gerektiğine karar vermeniz kolaylaşır.

GÜNLÜK RUTİNLER OLUŞTURUN

  • Oluşturduğunuz günlük rutinler sayesinde evinizin dağılmasını önleyebilirsiniz.

  • Her gün yatağı toplamak ve odalardaki gereksiz eşyaları kaldırmak işinizi oldukça kolaylaştırır.

  • Kirli bulaşıkları günlük olarak bulaşık makinesine yerleştirip mutfak tezgahını silmek de alışkanlık haline getirebileceğiniz aktiviteler olabilir.

  • Çöpü her gün dışarı çıkarın ve ortalıkta dağınıklık yaratan kirli çamaşırları kirli sepetine atın.

İKİ HAFTALIK VE AYLIK RUTİNLER DE İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR

  • İki haftada bir çarşafları, yastık kılıflarını ve havluları yıkayıp değiştirin.

  • Yastıkları, battaniyeleri de iki haftada bir yıkayın.

  • Ayda bir mikrodalgayı, fırını ve ocağı derinlemesine temizleyin.

  • Aylık temizlik rutininize duvarları, kapıları ve camları silmeyi de ekleyebilirsiniz.

  • Son olarak ayda bir kullanmadığınız ya da son kullanma tarihi geçen malzemeleri ayrıştırın.

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