Evinizi karınca bastıysa bunu deneyin! Bu yiyecek koku izlerini tamamen siliyor

Karıncalar yiyecek, su ve barınacak alan bulmak için en küçük çatlaklardan bile eve girebiliyor. Geçtikleri yerde bıraktıkları koku izleri, kolonideki diğer karıncaların da aynı yolu takip etmesini kolaylaştırıyor. Evde bulunan bazı malzemeler bu izleri bozarak karınca hareketini azaltabilse de yoğun istilalarda profesyonel destek gerekebilir.

SİRKE VE LİMON SUYU KOKU İZLERİNİ SİLEBİLİR

Karıncalar yollarını bulurken koku izlerinden yararlanıyor. Eşit miktarda beyaz sirke ve suyla hazırlanan karışım; tezgah, süpürgelik, pencere önü ve karıncaların eve girdiği noktalarda kullanılabiliyor. Sirkenin güçlü kokusu izleri bozarak aynı alanlara geri dönmelerini zorlaştırabiliyor.

Ancak sirke bütün koloniyi ortadan kaldırmıyor ve daha çok geçici bir uzaklaştırıcı olarak değerlendiriliyor. Kokusunu ağır bulanlar ise seyreltilmiş limon suyunu kapı çerçevelerinde, pencere kenarlarında ve küçük çatlakların çevresinde kullanabilir.

TARÇIN, KAHVE TELVESİ VE NANE KOKUSUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Mutfak dolabındaki tarçın yalnızca tatlılara lezzet katmıyor. Güçlü kokusundan rahatsız olan karıncaları uzaklaştırmak için toz tarçın giriş noktalarına serpilebiliyor. Tarçın çubukları da küçük parçalara ayrılarak kiler ve dolap çevresine yerleştirilebiliyor.

Kullanılmış kahve telvesi de doğrudan çöpe gitmek zorunda değil. Giriş noktalarının, bahçe yataklarının ve açık alanların yakınına bırakılan telvenin güçlü kokusu karınca hareketini azaltabiliyor.

Nane uçucu yağı ise suyla seyreltilerek karıncaların eve girebileceği noktalara uygulanabiliyor. Etkinin sürmesi için işlemin birkaç günde bir tekrarlanması öneriliyor. Ancak konsantre uçucu yağlara karşı hassas olabilecekleri için evcil hayvan bulunan evlerde dikkatli davranmak gerekiyor.

KARBONAT VE BULAŞIK DETERJANI DA LİSTEDE

Karbonat, şekerle karıştırıldığında karıncaları çeken basit bir yem haline gelebiliyor. Şeker karıncaları karışıma yönlendirirken karbonatın vücutlarında oluşturduğu kimyasal tepkime etkili oluyor.

Mutfak lavabosunun yanında duran bulaşık deterjanı da koku izlerinin temizlenmesinde kullanılabiliyor. Suyla karıştırılan deterjan doğrudan karıncaların üzerine uygulanabildiği gibi geçtikleri yüzeyleri silmek için de tercih edilebiliyor. Tezgahların, zeminlerin ve sorunlu bölgelerin hafif sabunlu suyla düzenli olarak temizlenmesi, diğer karıncaları yiyecek kaynağına yönlendiren izlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabiliyor.

MISIR NİŞASTASI TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Mısır nişastası karıncaları uzaklaştırmıyor ancak aynı noktada toplanan kalabalık grupların temizlenmesini kolaylaştırabiliyor. Karıncaların üzerine serpilen nişasta, grubun tek bir yerde kalmasına yardımcı oluyor. Ardından bölge elektrikli süpürgeyle dikkatlice temizlenebiliyor. Bu yöntem hızlı bir temizlik sağlasa da uzun vadeli çözüm sunmuyor. Karıncaların yeniden gelmesini önlemek için onları eve çeken koşulların da ortadan kaldırılması gerekiyor.