Gece 'vızırtı' seslerine, sabah acı ve kaşıntıya son! Bu yöntem sineklerin kökünü kurutuyor

Kimyasal sprey ve tabletlerin hem bütçeye hem de sağlığa zarar verdiğini düşünenler için tamamen doğal ve maliyetsiz bir çözüm bulundu. Sineklerin en nefret ettiği şeylerin başında keskin kokular geliyor. Bu özellikleri avantaja çeviren "Limon ve Karanfil" yöntemi, adeta evinizde görünmez bir kalkan oluşturuyor.

Yapmanız gereken tek şey, ortadan ikiye böldüğünüz bir adet taze limonun üzerine 6-7 adet karanfil saplamak. Bu karışımı pencerelerin önüne, yemek masasına veya yatak başucunuza koyduğunuzda, salgılanan aromatik koku sinekleri saniyeler içinde odadan uzaklaştırıyor.

TEK BİR TANE BİLE KALMASIN DİYENLERE: SİRKE

Eğer evdeki sinekleri sadece uzaklaştırmak değil, tamamen yakalamak istiyorsanız ikinci bir mucize yöntem daha var. Bir bardağın içerisine bir miktar elma sirkesi dökün, içine bir tatlı kaşığı şeker atın ve üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Sirke ve şekerin kokusuna gelen sinekler, deterjanın etkisiyle sıvının içine batarak etkisiz hale geliyor. Bu yöntem özellikle mutfaktaki minik meyve sineklerini tek gecede temizliyor.