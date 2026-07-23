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Gece 'vızırtı' seslerine, sabah acı ve kaşıntıya son! Bu yöntem sineklerin kökünü kurutuyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde sinek kabusu yeniden başladı. Özellikle sıcak havalarda açık bırakılan kapı ve pencerelerden içeri sızan karasinekler ve mutfakları saran küçük meyve sinekleri vatandaşları canından bezdiriyor. Kimyasal ilaçlar kullanmak istemeyenler ise internette çözüm arıyor. Deneyenlerin tam not verdiği o mucizevi yöntem ortaya çıktı. Sadece iki malzemeyle hazırlayacağınız bu formül ile tek bir sinek bile kalmayacak. İşte detaylar...

Gece 'vızırtı' seslerine, sabah acı ve kaşıntıya son! Bu yöntem sineklerin kökünü kurutuyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Kimyasal sprey ve tabletlerin hem bütçeye hem de sağlığa zarar verdiğini düşünenler için tamamen doğal ve maliyetsiz bir çözüm bulundu. Sineklerin en nefret ettiği şeylerin başında keskin kokular geliyor. Bu özellikleri avantaja çeviren "Limon ve Karanfil" yöntemi, adeta evinizde görünmez bir kalkan oluşturuyor.

Gece vızırtı seslerine, sabah acı ve kaşıntıya son! Bu yöntem sineklerin kökünü kurutuyor 1

Yapmanız gereken tek şey, ortadan ikiye böldüğünüz bir adet taze limonun üzerine 6-7 adet karanfil saplamak. Bu karışımı pencerelerin önüne, yemek masasına veya yatak başucunuza koyduğunuzda, salgılanan aromatik koku sinekleri saniyeler içinde odadan uzaklaştırıyor.

Gece vızırtı seslerine, sabah acı ve kaşıntıya son! Bu yöntem sineklerin kökünü kurutuyor 2

TEK BİR TANE BİLE KALMASIN DİYENLERE: SİRKE

Eğer evdeki sinekleri sadece uzaklaştırmak değil, tamamen yakalamak istiyorsanız ikinci bir mucize yöntem daha var. Bir bardağın içerisine bir miktar elma sirkesi dökün, içine bir tatlı kaşığı şeker atın ve üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Sirke ve şekerin kokusuna gelen sinekler, deterjanın etkisiyle sıvının içine batarak etkisiz hale geliyor. Bu yöntem özellikle mutfaktaki minik meyve sineklerini tek gecede temizliyor.

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