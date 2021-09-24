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Evinizi mikroplar işgal etmesin! Klozet temizliğini etkili bir şekilde tamamlamanız için tüyolar

24.09.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik ve hijyen denince akla ilk gelen konulardan biri de tuvalet temizliği. Mikrop ve bakterilerin yayılması için en uygun ortamı oluşturan klozetlerin doğru şekilde temizlenmesi son derece önemli. Peki klozet temizlerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Sizler için baştan sonra nasıl klozet temizliği yapılacağını anlattık.

Evinizi mikroplar işgal etmesin! Klozet temizliğini etkili bir şekilde tamamlamanız için tüyolar

Özellikle bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği şu dönemde hijyene verilen önem iyice artmış durumda. Hastalıklardan, mikroplardan ve bakterilerden korunabilmek için hem kendimizi hem de bulunduğumuz ortamı temiz tutmak oldukça önemli. Mikrop ve bakterilerin en yoğun bulunduğu alanların başında ise tuvalet ve banyolar geliyor. Özellikle ev dışı yerlerde ihmal edilen klozet temizliği, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Her ne kadar temiz görünse de klozetler tam bir mikrop ve bakteri yuvası haline gelebiliyor. Bu nedenle klozetleri doğru şekilde temizlemek gerekiyor. İşte baştan sona klozet temizliği...

İŞE KLOZET KAPAĞINI TEMİZLEYEREK BAŞLAYIN

  • Klozet kapağını temizleyebilmek için kapağı çıkarın. Bu sayede klozet kapağının görünmeyen yerlerini de temizleyebilirsiniz.

  • Temizlik süngerini ya da bezini deterjanlı su ile ıslatıp klozet kapağının etrafına sürebilirsiniz.

  • Bu şekilde klozet kapağını lekelerden ve mikroplardan arındırmış olursunuz.

  • Temizlik sonrası kurulama için kağıt havlu kullanabilirsiniz.

SONRA KLOZETİN KENARLARINA GEÇİN

  • Klozetin kenar kısımları mikrop üremesi için oldukça elverişli. Çünkü sifon çekildiğinde buralardan su geçmesi, mikropların öldüğü anlamına gelmiyor.

  • Klozetin iç kenar kısımlarını temizlemek için çamaşır suyu ve kireç sökücü kullanabilirsiniz.

  • Bununla birlikte bir tuvalet fırçasından yardım alarak kenar kısımları mikrop, bakteri ve lekelerden arındırabilirsiniz.

  • Temizlik sırasında kullandığınız temizlik ürünlerinin tüm yüzeye yayıldığından emin olun ve tüm yüzeyi fırçalayın.

SIRADA KLOZETİN İÇ KISMI VAR

  • Klozetin kenarlarını temizledikten sonra sifonu çekin.

  • Klozet içerisindeki suyun çizgisinin altında kahverengi lekeler oluşmuşsa bunlardan kurtulmak için kireç sökücü kullanabilirsiniz.

  • Kireç sökücüyü klozetinize döktükten sonra bir süre bekleyin, ardından fırçalayın.

  • Daha sonra tekrar sifonu çekin.

REZERVUARI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

  • Temiz bir klozet için ayda 2 ya da 3 kez rezervuar temizliği yapmanız gerekir.

  • Uzun süre temizlenmeyen rezervuarlarda kireçlenme olur ve bu durum kötü bir koku yayılmasına sebebiyet verir.

  • Böyle bir durumun önüne geçmek için rezervuar kapağını kaldırarak içine bir miktar kireç çözücü dökün.

  • Ardından fırça ile ovalayarak rezervuarınızı temizleyin.

  • Fakat unutmayın ki rezervuarı temizlemek için tuvaletinizde kullandığınızdan farklı bir fırça kullanmalısınız!
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