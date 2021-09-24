Evinizi mikroplar işgal etmesin! Klozet temizliğini etkili bir şekilde tamamlamanız için tüyolar

Özellikle bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği şu dönemde hijyene verilen önem iyice artmış durumda. Hastalıklardan, mikroplardan ve bakterilerden korunabilmek için hem kendimizi hem de bulunduğumuz ortamı temiz tutmak oldukça önemli. Mikrop ve bakterilerin en yoğun bulunduğu alanların başında ise tuvalet ve banyolar geliyor. Özellikle ev dışı yerlerde ihmal edilen klozet temizliği, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Her ne kadar temiz görünse de klozetler tam bir mikrop ve bakteri yuvası haline gelebiliyor. Bu nedenle klozetleri doğru şekilde temizlemek gerekiyor. İşte baştan sona klozet temizliği...

İŞE KLOZET KAPAĞINI TEMİZLEYEREK BAŞLAYIN

Klozet kapağını temizleyebilmek için kapağı çıkarın. Bu sayede klozet kapağının görünmeyen yerlerini de temizleyebilirsiniz.

Temizlik süngerini ya da bezini deterjanlı su ile ıslatıp klozet kapağının etrafına sürebilirsiniz.

Bu şekilde klozet kapağını lekelerden ve mikroplardan arındırmış olursunuz.

Temizlik sonrası kurulama için kağıt havlu kullanabilirsiniz.

SONRA KLOZETİN KENARLARINA GEÇİN

Klozetin kenar kısımları mikrop üremesi için oldukça elverişli. Çünkü sifon çekildiğinde buralardan su geçmesi, mikropların öldüğü anlamına gelmiyor.

Klozetin iç kenar kısımlarını temizlemek için çamaşır suyu ve kireç sökücü kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte bir tuvalet fırçasından yardım alarak kenar kısımları mikrop, bakteri ve lekelerden arındırabilirsiniz.

Temizlik sırasında kullandığınız temizlik ürünlerinin tüm yüzeye yayıldığından emin olun ve tüm yüzeyi fırçalayın.

SIRADA KLOZETİN İÇ KISMI VAR

Klozetin kenarlarını temizledikten sonra sifonu çekin.

Klozet içerisindeki suyun çizgisinin altında kahverengi lekeler oluşmuşsa bunlardan kurtulmak için kireç sökücü kullanabilirsiniz.

Kireç sökücüyü klozetinize döktükten sonra bir süre bekleyin, ardından fırçalayın.

Daha sonra tekrar sifonu çekin.

REZERVUARI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN