Evinizi temizlerken soğan kullanın!

Soğan denilince birçoğumuzun aklına sadece yemeklerimizde kullandığımız acı ama lezzet katan besin gelir. Çünkü çoğumuz soğanı sadece mutfakta ve yemek yapmak için kullanırız.

Belki bilmiyorsunuz ama soğan da limon gibi sadece faydası olan bir yiyecek olmasının yanısıra birçok alanda da kullanılır. Bunlardan biri de ev temizliğidir. Evet doğru duydunuz. Kokusu ve acılığı nedeniyle soğan ve ev temizliğini pek bağdaştırmamış olabilirsiniz ama soğan ev temizliği için güçlü bir malzeme olabilir.

İşte yemek dışında soğanla yapabileceğiniz temizlikler;

Izgarınızı temizleyebilirsiniz

Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız bu artıklardan kurtulmak sizin için hiç zor olmayacaktır.

Ocaklarınızı temizleyebilirsiniz

Tencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekeler haline gelebilir. Yine bir parça soğanla ocağınızı ovarsanız bu lekelerden kurulmanız mümkün.

Eğer isterseniz soğanla birlikte biraz da tuz ekleyebilirsiniz.

Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz

Çoğu zaman işkence haline gelen aspiratörlerin temizliğini kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz

Silmenize rağmen pencere kenarındaki lekeler geçmiyorsa soğanla ovmayı deneyin. Yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.

Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz

Özel bir bakıma ihtiyaç duyan metal eşyaları biraz soğan suyuyla silip parlatabilirsiniz.