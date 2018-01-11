KADIN

Evinizi temizlerken soğan kullanın!

Evinizi temizlerken soğan kullanın!

Evinizi temizlerken soğan kullanın!

Soğan denilince birçoğumuzun aklına sadece yemeklerimizde kullandığımız acı ama lezzet katan besin gelir. Çünkü çoğumuz soğanı sadece mutfakta ve yemek yapmak için kullanırız.

Belki bilmiyorsunuz ama soğan da limon gibi sadece faydası olan bir yiyecek olmasının yanısıra birçok alanda da kullanılır. Bunlardan biri de ev temizliğidir. Evet doğru duydunuz. Kokusu ve acılığı nedeniyle soğan ve ev temizliğini pek bağdaştırmamış olabilirsiniz ama soğan ev temizliği için güçlü bir malzeme olabilir.

İşte yemek dışında soğanla yapabileceğiniz temizlikler;

Izgarınızı temizleyebilirsiniz

Bir parça soğanla ızgaranızı ovarsanız bu artıklardan kurtulmak sizin için hiç zor olmayacaktır.

Ocaklarınızı temizleyebilirsiniz

Tencereden taşan yemekler ocakta kuruyunca inatçı lekeler haline gelebilir. Yine bir parça soğanla ocağınızı ovarsanız bu lekelerden kurulmanız mümkün.

Eğer isterseniz soğanla birlikte biraz da tuz ekleyebilirsiniz.

Aspiratörlerinizi temizleyebilirsiniz

Çoğu zaman işkence haline gelen aspiratörlerin temizliğini kolay hale getirmek için kabartma tozu ve yarım soğanı bir araya getirin ve aspiratörünüzü ovun, birikmiş inatçı kirlerden böylece rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Pencere kenarlarını temizleyebilirsiniz

Silmenize rağmen pencere kenarındaki lekeler geçmiyorsa soğanla ovmayı deneyin. Yalnızca lekeleri geçirmeyecek, aynı zamanda böceklerin de gelmesini engelleyecektir.

Metal eşyalarınızı parlatabilirsiniz

Özel bir bakıma ihtiyaç duyan metal eşyaları biraz soğan suyuyla silip parlatabilirsiniz.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Kadın bedenini ilmek ilmek işledi Kadın bedenini ilmek ilmek işledi
2 Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları
3 Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir
4 Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin
5 Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları
6 Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün Egzersiz ve diyet yapmadan da kilo vermek mümkün

Haftanın En İyileri

1 Hayat kurtaran ilk yardım bilgileri Hayat kurtaran ilk yardım bilgileri
2 Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları Diş problemlerinden kurtulmanın doğal ve basit yolları
3 Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat Her ebeveynin bilmesi gerekiyor! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat
4 Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor! Kadınların yüzde 58'i regl dönemlerinden utanıyor!
5 Bu belirtileri görmezden gelmeyin! Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
6 Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler
Kadın Sağlığı

İşte hormonal dengesizliğin en sık belirtileri

BURÇLAR - ASTROLOJİ

Oğlak burcunda oluşacak Yeniay'ın burçlar üzerindeki etkileri

İremSu Dedi Ki

Yeniay Oğlak burcunda... Hayatımıza yeni bir dokunuş

DAHA FAZLASI İÇİN >

İşte mucizenin adı! Bebeği hayata döndürmek için elinden geleni yaptı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM

Demet Akalın'a kocasıyla birlikte konuk olduğu Seda Sayan'ın programında İbrahim Kutluay şoku

YAŞAM

Kadın bedenini ilmek ilmek işledi

Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu sinsice ilerliyor

Bakım

Hint yağı saç uzatır mı?

Kadın Sağlığı

Regl döneminde kramplardan kaçınmanın yolları

YAŞAM

Hadi canım sen de dedirten olay! Bu bebek annesiyle yaşıt doğdu

Cilt

Evde yapılan yanlış uygulamalara dikkat

Hastalıklar

Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir

SAĞLIK

Sağlığınızı ve hayatınızı iyileştirmek için buna dikkat edin

Aksesuar

Alışverişin kadınlar için önemi sadece ihtiyaç mı?

Bakım

Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları