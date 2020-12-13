Evlat nöbetinde 469'uncu gün! Nöbete otelde devam ettiler

178 ailenin 469'uncu gününe giren oturma eylemine 2014 yılında 17 yaşındayken İstanbul Sultanbeyli'de kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek devan eden Türkan Mutlu, "Diğer çocuklarım evde sıcak yorganın altında ama Şeyma; taşlar, mağaralar, karlar üzerinde. Ben kızımı istiyorum, onlar da vicdan varsa bizim çocuklarımızı göndersinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.