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  4. Evlenmek isterken para ve altınlarından oldu! Operasyon düzenlendi... Evden 775 tane çıktı

Evlenmek isterken para ve altınlarından oldu! Operasyon düzenlendi... Evden 775 tane çıktı

07.12.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde evlenmek isteyen şahıs, 102 bin lirası ve 50 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakaladı.

Evlenmek isterken para ve altınlarından oldu! Operasyon düzenlendi... Evden 775 tane çıktı

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde M.A.A. isimli şahıs, tanıştığı kadınla bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Kadın, M.A.A.’dan aldığı 102 bin lira ve 50 gram altınla ortalıktan kayboldu. Bunun üzerine M.A.A. polise başvurdu. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları çalışmada şüpheli kadının S.E. olduğunu tespit etti.

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775 ADET SİKKE VE 4 PARÇA TARİHİ ESER

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli olarak tespit edilen M.T.’nin Bağlar Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada ise 775 sikke ve 4 parça tarihi eser ele geçirildi. Evde bulunan D.D., E.D., H.D. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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SINIR DIŞI EDİLDİLER

Polis S.E. adlı kadını da gözaltına aldı. Şüpheliler yabancı uyruklu olduğu için mahkeme kararıyla sınır dışı edildi. (İHA)

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