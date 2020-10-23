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Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D.

Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi

Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 yaşındaki Tuğba A. ile Ahmet D.’nin bir yayla evinde saklandıklarını tespit etti. Tuğba A . ile Ahmet D’nin evlenmek maksadıyla kaçtıkları öğrenilirken, 15 yaşındaki Tuğba A. ailesine teslim edildi. Ahmet D. adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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