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Evlerden atık toplayıp okulda solucan gübresi üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Samsun'da Gölalan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerden organik atıkları toplayıp solucan gübresi üretiminde kullanıyor - Okul müdürü Murat Durmuş: "Öğrencilerin de aktif şekilde projede yer alarak, yaparak, yaşayarak hayata hazırlanmalarını hedefliyoruz"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Canik ilçesindeki Gölalan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların değerlendirilmesi amacıyla okullarında solucan gübresi üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre bilinci oluşturulması amacıyla Gölalan İmam Hatip Ortaokulunda "Dönüşüm Muhteşem Olacak" isimli proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda öğrencilerin evlerden ve çevreden toplayıp okula getirdikleri kağıt, cam plastik gibi atıklar geri dönüşüm tesislerine verilip çevreye katkı sağlanması amaçlandı.

Projeyi geliştirmek isteyen okul idaresi, öğrencilerden evlerindeki çay, meyve kabukları gibi organik atıkları da getirmesini istedi. Okulda toplanan organik atıklar, öğrencilerin yer aldığı çalışma ile solucan gübresi üretiminde kullanılıyor.

Buradan elde edilecek gübre ise okuldaki hobi bahçelerinde değerlendirilecek.

- "Çevre bilincini öğrencilere aşılamış oluyoruz"

Okul müdürü Murat Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesini geçen yıl kasım ayında uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bu kapsamda dönüştürülebilir atıklar ile organik atıkların ayrı ayrı toplandığını belirten Durmuş, kağıt, cam plastik gibi atıkların geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini anlattı.

Hobi bahçesinde kullanmak amacıyla solucan gübresi üretimini araştırdıklarını dile getiren Durmuş, "İldeki bir solucan gübresi üretim tesisini ziyaret edip bu konuda bilgi edindik. Onlara götürdüğümüz atıklar karşılığında solucan aldık." dedi.

Öğrencilerin atıkları okula getirip kompost üretildiğini aktaran Durmuş, "Bu sayede çevreyi temiz tutmuş ve çevre bilincini öğrencilere aşılamış oluyoruz. Öğrencilerin de aktif şekilde projede yer alarak, yaparak yaşayarak hayata hazırlanmalarını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Durmuş, 10 bin solucanla başladıkları üretimde bugün 50 bin solucana ulaştıklarını kaydetti.

Okul öğretmenlerinden ve proje yürütücüsü Emel İnan da atıkları toplayıp geri dönüşüm tesislerine verip çevreye katkı sağlamak amacıyla başladıkları projede evlerdeki organik atıkları da değerlendirmek istediklerini söyledi.

Bunları gübre üretiminde kullanabileceklerini görünce bu yönde çalışma yürüttüklerini dile getiren İnan, böylece önemli bir geri dönüşüm sağladıklarını vurguladı.

Öğrenciler ise proje kapsamında çalışmaktan mutlu olduklarını, geleceğe değer kattıklarını belirtti.

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