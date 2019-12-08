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Evleri yanan çiftin gözyaşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana’da evlerinin balkonunda misafirleriyle otururken yatak odasında çıkan yangında 1 yaşındaki çocuklarını güçlükle kurtaran ancak eşyaları küle dönen Emel ve Metin Açıkgöz çifti gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da evlerinin balkonunda misafirleriyle otururken yatak odasında çıkan yangında 1 yaşındaki çocuklarını güçlükle kurtaran ancak eşyaları küle dönen Emel ve Metin Açıkgöz çifti gözyaşlarına boğuldu. Metin Açıkgöz, “İşten çıkartıldım. Evimizde kiraydı. Giyecek kıyafetimiz bile kalmadı. Yardım bekliyoruz” dedi.
Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce evlenen Metin Açıkgöz (27) ile eşi Emel Açıkgöz’ün (21) kirada oturdukları, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4417 Sokaktaki evlerinde geçen perşembe günü yangın çıktı.
Evin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangında alevler, yavaş yavaş önce mutfağa ardından salona sıçradı. Bu sırada evin balkonunda misafirleriyle oturan çift, yangını fark edip salonda televizyon seyreden 1 yaşındaki çocukları Nurullah Çınar’ı son anda kurtardı.

Bütün eşyalar küle döndü
Mahalledeki komşular ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Ancak çiftin televizyon hariç bütün beyaz eşyaları ile koltuk takımı, yatak odaları, kıyafetleri ve bütün mutfak araç gereçleri yandı.
Gözyaşı döke Emel Açıkgöz, yangını arka odada çıktığı için fark edemediklerini belirterek, “Yangın yatak odasında başlamış ve yavaş yavaş salona gelmiş. Eşim çocuğa bakalım dedi. Pencereden bakınca pencerenin camın buharlaştığını görüyor. Birden kapıyı açınca çocuk dumanın altında kaldı. Zor kurtardık çocuğu oradan. Çocuğu çıkarttık gerisini hatırlamıyorum. 4-5 saat hastanede kaldık. Dumandan etkilendik. Her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Gereken her şeyi istiyorum” diye konuştu.

“Giyecek kıyafetimiz bile kalmadı”
Yangında bütün eşyalarını kaybettiklerini belirten Metin Açıkgöz ise, “Biz fark ettiğimizde dumanları çocuğu aldık hemen dışarı kaçtık. Ben içeri girip söndürmeye çalıştım ama hiçbir şey göremedim. Her şeyimiz yandı. Sünger fabrikasında çalışıyordum işlerin azalmasından dolayı işime son verdiler. Devlet büyüklerinden hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Akrabaların yanında kalıyoruz şuanda. Giyecek kıyafetimiz bile kalmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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