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  4. Evlerini korumak için yapıyorlar! Şırnak'ta dönüşümlü dam nöbeti

Evlerini korumak için yapıyorlar! Şırnak'ta dönüşümlü dam nöbeti

21.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Evlerini korumak için yapıyorlar! Şırnak'ta dönüşümlü dam nöbeti

Şırnak'ta etkili kar yağışları evlerin damlarında kar birikintisine neden oldu. Evlerini korumak için kar kütlelerini nöbet usulü temizleyen vatandaşların zorlu görevi objektiflere yansıdı.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köylülerin kar mesaisi başladı. Kar yağar yağmaz evlerin damlarını temizlemeye çalışan köylüler zor ve bir o kadar tehlikeli işi gün boyu yapıyor. Buz pistine dönen damlarda yarım metrelik kar yığınını kürekle temizleyen köylüler, birikintinin oluşmaması için nöbet tutuyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde vatandaşlar, kerpiç evlerin damının çökmemesi ve su damlamaması için yoğun mesai harcıyor.

'DÜNE KADAR ÇİÇEK AÇMIŞTI'

Fırat Gökçe isimli vatandaş, baharı beklerken kışı tekrar yaşadıklarını söyledi. Gökçe, "Günlerdir kar yağıyor. Evlerin damında çok kar birikti, biz de temizliyoruz. Bazen düşüyoruz ama mecburuz, eğer temizlemezsek su damlar veya dama hasar verir. Bu yüzden kar birikintilerini temizliyoruz. Baharı bekliyorduk daha düne kadar çiçekler açmıştı" dedi.

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İHA

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