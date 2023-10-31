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    4. Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı... Kulaklarından hatta burunlarından bile böcek çıkıyordu

    Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı... Kulaklarından hatta burunlarından bile böcek çıkıyordu

    31.10.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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    Mark Henderson, Chelsea Francis ve iki çocukları (iki yaşındaki Ewan ve dört haftalık Riley) Londra'nın güneybatısındaki Fulham'daki mülklerinden tahtakurularının istilası nedeniyle taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Aile bireyleri vücutlarının büyük bir bölümü tahtakurusu ısırıklarıyla kaplandığını ve kulaklarından hatta burun deliklerinden bile böceklerin çıktığını söyleyerek duruma isyan etti.

    Evlerini tahtakuruları istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı... Kulaklarından hatta burunlarından bile böcek çıkıyordu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan dört kişilik bir aile evlerinin tahtakuruları tarafından istila edilmesinden sonra zor anlar yaşadı. Aile böceklerin yayılma ihtimaline karşı evlerinden dışarı çıkmamayı tercih ettiklerini ifade ederken tahtakurularının tüm vücutlarını ısırdığını söyledi. Aile kulaklarında, burunlarında, kıyafetlerinde ve hatta buzdolabının içinde tahtakuruları bulduklarını söyledi.

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    "ORADA YAŞAMAK ZORUNDA OLMAK KORKUNÇTU"

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    27 yaşındaki Mark Henderson, tahtakurularının bulunduğu evde yaşamanın zor olduğunu dile getirerek,“Orada yaşamak zorunda olmak korkunçtu. Bunu kimsenin başına dilemezdim. Ben, eşim ve iki çocuğumuz tahtakurularıyla kaplı olduğumuz ve onları başkalarına bulaştırmak istemediğimiz için evden çıkamadık. İnsanların kirli olduğumuzu düşünmesini istemiyorum; ev tertemizdi. Biz temiz insanlarız ama tahtakuruları her yerdeydi" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Londra tahtakurusu

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