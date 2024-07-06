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  4. Evli ve 3 çocuk babasıydı! Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

Evli ve 3 çocuk babasıydı! Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

06.07.2024 15:38
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Elazığ'da kamyonette başlarından vurulmuş halde 2 cansız bedenlere ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, evli ve 3 çocuk babası Halil Çetin ve inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın olduğu, aileleri ilişkilerini kabul etmediği gerekçesiyle birlikte intihar ettikleri ortaya çıktı.

Evli ve 3 çocuk babasıydı! Aileleri kabul etmeyince birlikte intihar ettiler!

Olay, dün öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında, 23 HU 023 plakalı kamyonetin uzun süre park halinde olmasıyla çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Merak eden vatandaşların park halindeki kamyonete yakınlaşmasıyla biri kadın, 2 kişinin hareketsiz halde yattıklarını gördüler. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Çetin ile inşaat mühendisi Rukiye Yıldırım'ın başlarından vurularak, yaşamları yitirdikleri tespit edildi. Yıldırım ve Çetin'in cenazeleri otopsi yapılabilmesi için morga kaldırıldı.

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İNTİHAR EDECEĞİNİ YAKINLARINA BİLDİRMİŞ

Rukiye Yıldırım ile, evli ve 3 çocuk babası Halil Çetin'in sevgili oldukları, ancak ilişkilerinin aileleri tarafından kabul görmediği için intihar kararı aldıkları ileri sürüldü. Yıldırım’ın ailesinin olaydan bir gün önce kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Çetin’in yanında getirdiği tabancayla Yıldırım’ı başından vurup, ardından intihar ettiği belirlendi.

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Halil Çetin’in, bir gün önce yakınlarından birini arayıp intihar edeceğini bildirdiği ortaya çıktı. Çetin'den haber alamayan yakınları kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerine çevreden yapılan ihbarlar ve ona ait aracın PTS kayıtlarının alınması üzerine Yıldırım ve Çetin'in göl yakınındaki cesetlerine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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İntihar
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