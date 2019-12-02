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Evlilik öncesi danışmanlık neleri kapsıyor?

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EVLİLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlilik öncesi, düğün telaşı derken göz ardı edilen ancak en önemlisi olan ve çiftler için zorunlu kılınan; danışmanlık hizmeti nedir? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya açıkladı.

Evlilik öncesi danışmanlık neleri kapsıyor?

Evlilik öncesi danışmanlık, önemli bir sağlık kontrolüdür. Yakında hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin orak hücre anemisi gibi genetik kan hastalıklarına veya hepatit B, C ya HIV/AIDS gibi enfeksiyonlara sahip olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eşlerde keşfedilen herhangi bir hastalığı birbirlerine geçirme ihtimalini önlemek amacıyla, bir tıbbi konsültasyon sağlamak ve mükemmel sağlıklı bir aile planlamaya yardımcı olmak için, seçenekler ve alternatifler sunulur. Ayrıca evlilik öncesinde yapılan bu kontroller çiftlerin birbirleri ile nasıl ilgileneceği konusunda da yardımcı olur.

EVLENMEDEN ÖNCE SON 6 AY İÇERİSİNDE YAPTIRMANIZDA FAYDA VAR

Evlilik öncesi danışma evlilikten önce herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak tavsiye edilen zaman dilimi evlilikten önceki 6 aydır. Bu süreçte genellikle, talasemi gibi bir kan anormalliği olup olmadığını belirlemek için rutin bir kan testi ve hemoglobin analizi yapılır. Ayrıca iltihaplanma sürecini bilmek için eritrosit sedimantasyon hızı da öğrenilir. Kan testi ve rhesus faktör testi ile daha sonra doğabilecek olan bebeğin de kan grubunun bilinmesine yardımcı olur ve fetüs için oldukça yararlıdır. Böbreklerin fonksiyonlarını görmek ve böbrek yolları ya da idrar yolları ile alakalı bir problem olup olmadığını belirlemek için; idrar testi gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra; diyabet için kan şekeri testi, Hepatit B için HBsAG, frengi hastalığı için VDLR/RPR testi ve Toxoplasma parazit, Rubella virüsü, Sitomegalo virüsü, herpes virüsü gibi fetüs ve prematüre bebeklerde ciddi tehlikelere yol açabilecek enfeksiyonlar için TORCH testi yapılır.

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EVLENMEDEN ÖNCE ZORUNLU TUTULMAKTADIR

Evlilikten önce birçok kişinin kafasında, evlilik öncesi sağlık danışmanlığının gerekli olup olmadığına dair soru işaretleri bulunur. Ayrıca bu test, evlenmeden önce zorunlu tutulmaktadır. Yani kanunlar gereği evlenmeden önce bütün çiftlerin, evlilik öncesi danışmadan geçmesi gerekir. Çünkü frengi gibi bazı hastalıklara sahip olan kişilerin, evlenmesi kanunen yasaktır. Bu nedenle, evlenmeden önce mutlaka sağlık testi yaptırmak gerekir.


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