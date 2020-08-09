Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

Tekirdağ'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tugay Temiz, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerinin ardından ana sınıfı öğretmeni Sevgi Temiz ile evlenmeye karar verdi. Özel bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlamak isteyen Temiz, organizatör Canan Temiz’in de yardımıyla memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde, evlerinin yanında bulunan elma bahçesini süslemeye başladı. Tugay Temiz, 1 Mayıs 2019 tarihinde, süslediği bahçede meslektaşı Sevgi Temiz’e evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklifi kabul eden Sevgi Temiz, düzenlenen düğün töreniyle Tugay Temiz’le dünyaevine girdi.

ELMA BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Tugay Temiz, ilave süslemeler yaptığı bahçeyi geliştirerek organizasyon alanı haline dönüştürdü. 1 dönümlük arazide, farklı birçok konseptin bulunduğu süslü anı bahçesi, evlenecek çiftlerin de ilgi odağı oldu. Elma ağaçlarının ve çevresinin korunmasına özen gösterilen süslü bahçe; dünyaevine giren çiftlerin en güzel anılarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının da doğal stüdyosu haline geldi. Amasya ve çevre illerden gelenlerin evlilik teklifi, doğum günü, özel gün kutlamaları ve dış çekimi için kullandığı alan haline gelen bahçe; organizatör Canan Temiz tarafından kiralanıyor.