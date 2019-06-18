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Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, evlenme teklifi kabul edilmeyince intihar etti.

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Alınan bilgiye göre, dün akşam yaşanan olayda, İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Layık, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi. (AA

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