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    4. Evlilik teklifini kabul etmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta sınır tanımıyor

    Evlilik teklifini kabul etmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta sınır tanımıyor

    05.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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    Astrologlar bazı burçların diğerlerine oranla daha çok flörtöz olduklarını vurguladı. Çapkınlıkta sınır tanımayan burçlar belli oldu. İşte yapılan açıklamalara göre aldatmaya meyilli olan 3 burç...

    Astolojide burçların insan karakteri üzerinde tesiri olduğuna inanılır. Bazı burçların oldukça flörtöz olduğunu belirten astrologlar, onların çapkınlıkları ile partnerlerini bezdirebileceklerini söylüyor.

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    TATLI DİLİYLE GÖNÜLLERİ ÇELER!

    Terazi burçları yeniliği sever. Sürekli aynı şeyleri yapmak onlara göre değildir.

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    Dolayısıyla birçoğu ilişkilerinde sadık kalmayı beceremez. Hem bakışları ile hem de tatlı diliyle etkileyemeyeceği kimse yoktur.

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    SADAKAT KONUSUNDA ZORLANABİLİR!

    Koç burcu tutkulu olmasıyla bilinir. Flört etmeyi sever ve partnerine sadık kalmakta zorlanabilir.

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    Koç burçları birinden hoşlandığında onunla konuşmak için elinden geleni yapar. Şov dünyasının en çapkın erkekleri de Koç burcudur.

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    ÇARPKINLIĞI ADETA BİR OYUNA ÇEVİRİRLER!

    İkizler burcu insanı zekidir. Zekası ile tavlayamayacağı kişi yoktur. Bu kişiler, çapkınlığı bir oyun haline getirirler.

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    İkizler burcu, hoşlanmadıkları kişiler bile flört edebilir.

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