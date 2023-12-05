Evlilik teklifini kabul etmeden önce bir kez daha düşünün! Bu burçlar çapkınlıkta sınır tanımıyor

Astolojide burçların insan karakteri üzerinde tesiri olduğuna inanılır. Bazı burçların oldukça flörtöz olduğunu belirten astrologlar, onların çapkınlıkları ile partnerlerini bezdirebileceklerini söylüyor.

TATLI DİLİYLE GÖNÜLLERİ ÇELER!

Terazi burçları yeniliği sever. Sürekli aynı şeyleri yapmak onlara göre değildir.

Dolayısıyla birçoğu ilişkilerinde sadık kalmayı beceremez. Hem bakışları ile hem de tatlı diliyle etkileyemeyeceği kimse yoktur.

SADAKAT KONUSUNDA ZORLANABİLİR!

Koç burcu tutkulu olmasıyla bilinir. Flört etmeyi sever ve partnerine sadık kalmakta zorlanabilir.

Koç burçları birinden hoşlandığında onunla konuşmak için elinden geleni yapar. Şov dünyasının en çapkın erkekleri de Koç burcudur.

ÇARPKINLIĞI ADETA BİR OYUNA ÇEVİRİRLER!

İkizler burcu insanı zekidir. Zekası ile tavlayamayacağı kişi yoktur. Bu kişiler, çapkınlığı bir oyun haline getirirler.

İkizler burcu, hoşlanmadıkları kişiler bile flört edebilir.

