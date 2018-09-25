Evlilik yarışmasında gelin adayları birbirine aşık olup programı terk etti

Türkiye'de uzun süre yayınlanan 'Kısmetse Olur' programının Vietnam versiyonunda haftanın final bölümünde gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; gelin adaylarından Minh Thu yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra gözyaşları içinde bir başka gelin adayı olan Truc Nhu'ya sarıldı.

İlan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına giderek ''Umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun'' dedi. Daha sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.



