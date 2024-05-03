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Excipial lipo nedir, ne için kullanılır? Excipial lipo yüze sürülür mü?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
09.04.2024 18:53
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Cilt bakımı kadın erkek fark etmeksizin herkes için son derece önemli bir konudur. Cilt bakımında kullanılan birçok farklı ürün vardır. Excipial lipo da cilt bakımında kullanılan aynı zamanda cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan sıvı bir karışımdır. İlaç kategorisi içerisinde yer aldığından yalnızca eczaneler üzerinden alınabilen ürünler arasındadır. Peki, excipial lipo nedir, ne için kullanılır ve yüze sürülür mü?

Excipial lipo nedir, ne için kullanılır? Excipial lipo yüze sürülür mü?

İçindekiler

  • Excipial lipo nedir?
  • Excipial lipo ne için kullanılır?
  • Excipial lipo nasıl kullanılır?
  • Excipial lipo yüze sürülür mü?

Cilt sağlığı için kullanılan birçok farklı ürün bulunmaktadır. Excipial lipo da bu ürünler arasında olan bir losyondur. Koruyucular ve yumuşatıcılar olarak tabir edilen bir ilaç kategorisi içerisinde yer alan bu losyon, cildi nemlendirici etkisi ile öne çıkmaktadır. Bünyesinde bulunan maddelere karşı alerjik reaksiyon oluşabilme ihtimali olduğundan uzman bir hekime danışarak kullanılması önemlidir.

Excipial lipo nedir?

Excipial lipo, cilt ile alakalı rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılan emülsiyon forma sahip bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Losyon olarak kullanılan bu ürünün etken maddesi üre olarak da isimlendirilen karbamid maddesidir. Etken maddesinin haricinde içerisinde dimetikon, sordum laktat, sıvı parafin, miristil laktat, laktik asit, parfüm, klorheksidin hidroklorür, prta zincirli trigliseritler, su gibi yardımcı maddeler de bulunmaktadır. Her 100 gramında 4 g kadar üre mevcuttur.

Excipial lipo ne için kullanılır?

Cilt ile ilgili sorunların giderilmesinde aktif bir şekilde rol oynayan çeşitli ürünler vardır. Expicial lipo da bu ürünler arasında yer alan ve yalnızca cilt üzerine sürülerek kullanılan bir losyondur. Bu noktada excipial lipo ne işe yarar konusu karşımıza çıkabilmektedir. Bu losyon yüksek oranda yağ içermektedir. Ancak yağ içermesine rağmen su geçirmeyen niteliğe sahip olduğundan cilt üzerine uygulandığında kısa süre içerisinde emilmektedir. Vücudun geniş alanlarına rahatlıkla uygulanabilen bu losyonun, cildi yumuşatıcı etkisinden kaynaklı kuru olan ciltlere iyi geldiği değerlendirilmektedir. Aynı zamanda asteatotik egzama, isilik, nasır, atopik egzama gibi çeşitli cilt problemlerinin giderilmesinde etkili olduğu söylenmektedir.

Excipial lipo nasıl kullanılır?

Excipial lipo, kuru olan cildin hızla nemlenmesini sağlayan bir losyon çeşidi olarak değerlendirilir. Nemlendirici olarak cilt bakımında da tercih edilen bu losyonun aynı zamanda çeşitli cilt rahatsızlıklarının ortadan kaldırılmasında da etkili olduğu söylenmektedir. Bu losyonun uygulanışı ise kolay ve pratiktir. Öncelikli olarak sürülerek bölgenin kirden, pislikten arındırılması için temizlenmesi gerekmektedir. Ardından nohut büyüklüğünde bu losyondan alıp, sorunlu bölgeye masaj yaparak yedirilir. Yalnızca deri üzerine sürülebilen bu losyon, gün içerisinde 2 veya 3 defa kullanılabilir.

Excipial lipo yüze sürülür mü?

Excipial lipo losyon, cilt bakımında çok sık tercih edilen losyon türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Nemlendirici ve yumuşatıcı özelliklere sahip olan bu losyon, hafif bir parfüm kokusuna sahiptir. Kurumuş cildi kısa sürede nemlendiren bu losyon, yüz bölgesine de uygulanabilmektedir. Ayrıca başka tıbbi ürünlerle beraber de kullanılabilmektedir. Ancak içerisinde yer alan maddelere karşı alerjisi olan bazı bireylerde kızarıklık, kaşıntı, tahriş gibi yan etkiler görülme ihtimali olduğundan, alerjik bir bünyeye sahip olanların kullanmadan önce uzman bir hekime danışmasında yarar vardır.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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excipial lipo
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