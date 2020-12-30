Exotic shorthair kedisinin özellikleri ve bakımı

İlk olarak ABD’de ortaya çıkan exotic shorthair kedi ırkı, son zamanlarda en çok ilgi duyulan evcil hayvanlardan biri. Narin ve kırılgan yapılarıyla diğer kedilere göre hassas olan bu ırkın tarihi 1975’e dayanıyor. Exotic shorthair cinsi bir kedinin bakımını üstlenmek istiyorsanız, tüm sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.
Büyük ve iri gözleriyle en sadık dostunuz olacak exotic shorthair cinsi kediler, Russian Blues, American Shorthair, Persian ve Burmese gibi kedi ırkları ile çiftleşerek meydana geldiği savunulur. Amerika’da ortaya çıkan bu kedi cinsi 1950’li yıllarda ilk yavrularını meydana getirdiği varsayılsa da aslında exotic shorthair cinsi kediler 1975 yılında ilk yavrularını dünyaya getirmiştir.
Exotic shorthair kedileri evde beslemeye uygun kedi cinslerindendir. Dünyanın en sevimli kedileri arasında görülen exotic shorthair çok kısa zaman içerisinde evine alışır ve sizinle eğlenceli vakit geçirmeye başlayabilir. Fakat exotic shorthair kedilerinin bir o kadar narin ve kırılgan olduğunu unutmamanız gerekir. Bazı zamanlar ilgiyi daima kendi üzerinde hissetmek isteyebilir. Farklı kedi cinsleriyle birlikte uyum sağlayabilir fakat ilgisini daima üzerinde tutmanızda yarar var. Aksi takdirde huzursuz ve söz dinlemez bir kediye dönüşebilir.
Exotic shorthair özellikleri arasında ilk dikkat çeken farklı göz yapıları ve büyüleyici bakışlarıdır. O kadar özel ve masum bakışlara sahiplerdir ki içinizi bir anda ısıtabilir. İlginç görüntüleriyle adeta bir biblo gibi görünürler. En popüler kediler arasında yer almasının ilk sebebiyse kesinlikle o masum yumuşacık görünümleridir. Exotic shorthair kedilerin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak doğru olacaktır;
Exotic shorthair cinsi kediler dünyanın en sevimli kedileri arasında sayılır. Çok yumuşak tüyleri vardır. Büyük kafa yapısı ve burnu düğme kadar küçük içeri basıktır. Bu sebeple görünümleri sevimli ve masumdur. Exotic shorthair sahiplenme öncesinde kediyi satın aldığınız pet shop tarafından kandırılmanız neredeyse imkansızdır.
Exotic shorthair kedilerin tüyleri kısa ve oldukça yoğundur. Çok fazla tüy dökmez bu yüzden evde bakılmaya müsaittir. Sakin yapıları ve uyumlu özellikleri sayesinde çok sessizdirler. Ayak ve pati yapıları diğer kediler gibi narin ve küçüktür. Kulak yapıları yine minik ve dolgun yanaklarıyla yuvarlak suratı avcunuzun içinde kaybolur. Orta veya büyük denecek boyutlara ulaşabilir. Beyaz, siyah, çikolata gibi tüy renklenmeleri görülür.
Exotic shorthair kedilerinin ortalama yaşam süresi 12 veya 15 yıl kadardır. Oldukça uzun bir süre yaşam süresi bulunan ezotic shorthair cinsi kediler için sıkı ve düzenli bir beslenme rutini oluşturmak kedilerin ömrünü artıran en önemli unsurlardan biridir.
Bu kedilerin kalıtsal hastalıkları böbreklerle ilgili sorunlardan meydana gelebilir. Yaşlılık zamanlarında yaşanan böbrek hastalıkları beslenme düzenini eksiksiz bir şekilde sağlamanız durumunda yaşanmaya bilir.
Erkek exotic short kedilerinin 5-7 kg dişilerin ise 3-5 kg ağırlığı bulunur. Ses tonları kulak tırmalamaz. Bacakları kısa ama oldukça güçlüdür. Ağızları yine burunları kadar küçük ve masum görünümlüdür. Peluş gibi tüyleriyle tüm gün kötü enerjinizi üzerinizden alır.
Öncelikle exotic shorthair bakımı hakkında en önem vermeniz gereken beslenme rutinidir. Beslenme alışkanlığı yavruyken aşılanmalı ve yeterli miktarda besin sayesinde kedilerin yaşam süresi uzatılmaya çalışılmalıdır. Kedinizin her zaman dinamik ve aktif bir yaşam sürmesini ve bunun yanında hastalıklardan korunmasını istiyorsanız mama seçimlerini doğru yapmanız şart! Bunun için mama içerisinde mutlaka protein, vitamin ve mineral takviyeleri kedinizin cinsine uygun olacak şekilde seçilmelidir.
Veteriner hekimin size verdiği beslenme düzeninden çıkmamanız önemlidir. Kediniz seviyor diye kendisine yarar getirmeyecek ürünleri yedirmeye çalışmamanız gerekir. Özel konserve mamaları veya ezotic shorthair için uygun ürünleri tercih etmelisiniz. Bunun için kulaktan dolma bilgilerin yanında uzman bir veteriner hekimden tavsiyeler dinlemelisiniz. Beslenme düzenli ve dengeli şekilde yapılırsa sindirim sistemi kuvvetlenir, bağışıklık güçlenir ve yaşam ömrü uzatılabilir.
Kediniz için çeşitli oyuncaklar almanız onun eğitimi ve aktiviteleri için ideal bir tercih olacaktır. Uygun oyuncak seçimi vereceğiniz eğitime göre belirlenebilir. Bunun için veteriner hekiminden destek alarak oyuncak tercihleri yapabilirsiniz. Sıcak ve ılımlı bir yapıları olduğu için yalnızlığı sevmezler. Bu yüzden onları tek başına bir odada yatırmak yerine, kendi odanızda bir yer açabilirsiniz. Sizinle uyumak ona her zaman daha iyi gelecektir. Ağız yapıları küçük olduğu için her türlü mama kabından kolayca yemek yiyebilir. Dikkat etmeniz gereken ev içinde alışkanlıklarını kazanana kadar ona bazı alanlar ayırmanız ve kendisini özel hissetmesini sağlamanızdır.
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