Exotic shorthair kedisinin özellikleri ve bakımı

İlk olarak ABD’de ortaya çıkan exotic shorthair kedi ırkı, son zamanlarda en çok ilgi duyulan evcil hayvanlardan biri. Narin ve kırılgan yapılarıyla diğer kedilere göre hassas olan bu ırkın tarihi 1975’e dayanıyor. Exotic shorthair cinsi bir kedinin bakımını üstlenmek istiyorsanız, tüm sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz. Exotic Shorthair Kedi Cinsi Büyük ve iri gözleriyle en sadık dostunuz olacak exotic shorthair cinsi kediler, Russian Blues, American Shorthair, Persian ve Burmese gibi kedi ırkları ile çiftleşerek meydana geldiği savunulur. Amerika’da ortaya çıkan bu kedi cinsi 1950’li yıllarda ilk yavrularını meydana getirdiği varsayılsa da aslında exotic shorthair cinsi kediler 1975 yılında ilk yavrularını dünyaya getirmiştir. Exotic shorthair kedileri evde beslemeye uygun kedi cinslerindendir. Dünyanın en sevimli kedileri arasında görülen exotic shorthair çok kısa zaman içerisinde evine alışır ve sizinle eğlenceli vakit geçirmeye başlayabilir. Fakat exotic shorthair kedilerinin bir o kadar narin ve kırılgan olduğunu unutmamanız gerekir. Bazı zamanlar ilgiyi daima kendi üzerinde hissetmek isteyebilir. Farklı kedi cinsleriyle birlikte uyum sağlayabilir fakat ilgisini daima üzerinde tutmanızda yarar var. Aksi takdirde huzursuz ve söz dinlemez bir kediye dönüşebilir.

Exotic Shorthair Kedilerinin Karakter Özellikleri Nelerdir? Exotic shorthair özellikleri arasında ilk dikkat çeken farklı göz yapıları ve büyüleyici bakışlarıdır. O kadar özel ve masum bakışlara sahiplerdir ki içinizi bir anda ısıtabilir. İlginç görüntüleriyle adeta bir biblo gibi görünürler. En popüler kediler arasında yer almasının ilk sebebiyse kesinlikle o masum yumuşacık görünümleridir. Exotic shorthair kedilerin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak doğru olacaktır; Çok nazik ve sevecen bir karaktere sahiptirler.

Oldukça eğlenceli ve hareketli olmayı severler.

Masum görünümleriyle sakin olmaları beklenirken oldukça yaramaz ve tam bir oyun canavarıdır.

İnsanları çok severler, kalabalık ailelerden ve çocuklardan hoşlanırlar.

O kadar sadık bir kedi türüdür ki mutlaka bu özelliği ile sizi şaşırtacaktır.

Keskin bir zekası ve akıllı bir kişiliği vardır.

Sosyal olmayı çok sever hem insanlarla hem de diğer kedi cinsleriyle oynamaya bayılır.

Eğitime oldukça açıktır, tüm eğitimlerini kısa sürede verebilirsiniz.

En sevdiği aktivite sahibinin kucağında saatlerce yatmak olabilir.

Her şeye rağmen en çok ilgiyi daima kendisinde bekler, çok hassas ve narin bir yapısı vardır. Exotic Shorthair Kedi Cinsinin Fiziki Özellikleri Nelerdir? Exotic shorthair cinsi kediler dünyanın en sevimli kedileri arasında sayılır. Çok yumuşak tüyleri vardır. Büyük kafa yapısı ve burnu düğme kadar küçük içeri basıktır. Bu sebeple görünümleri sevimli ve masumdur. Exotic shorthair sahiplenme öncesinde kediyi satın aldığınız pet shop tarafından kandırılmanız neredeyse imkansızdır. Exotic shorthair kedilerin tüyleri kısa ve oldukça yoğundur. Çok fazla tüy dökmez bu yüzden evde bakılmaya müsaittir. Sakin yapıları ve uyumlu özellikleri sayesinde çok sessizdirler. Ayak ve pati yapıları diğer kediler gibi narin ve küçüktür. Kulak yapıları yine minik ve dolgun yanaklarıyla yuvarlak suratı avcunuzun içinde kaybolur. Orta veya büyük denecek boyutlara ulaşabilir. Beyaz, siyah, çikolata gibi tüy renklenmeleri görülür.

Exotic shorthair kedilerinin ortalama yaşam süresi 12 veya 15 yıl kadardır. Oldukça uzun bir süre yaşam süresi bulunan ezotic shorthair cinsi kediler için sıkı ve düzenli bir beslenme rutini oluşturmak kedilerin ömrünü artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu kedilerin kalıtsal hastalıkları böbreklerle ilgili sorunlardan meydana gelebilir. Yaşlılık zamanlarında yaşanan böbrek hastalıkları beslenme düzenini eksiksiz bir şekilde sağlamanız durumunda yaşanmaya bilir. Erkek exotic short kedilerinin 5-7 kg dişilerin ise 3-5 kg ağırlığı bulunur. Ses tonları kulak tırmalamaz. Bacakları kısa ama oldukça güçlüdür. Ağızları yine burunları kadar küçük ve masum görünümlüdür. Peluş gibi tüyleriyle tüm gün kötü enerjinizi üzerinizden alır. Exotic Shorthair Kedilerin Beslenmesi Nasıl Olmalıdır? Öncelikle exotic shorthair bakımı hakkında en önem vermeniz gereken beslenme rutinidir. Beslenme alışkanlığı yavruyken aşılanmalı ve yeterli miktarda besin sayesinde kedilerin yaşam süresi uzatılmaya çalışılmalıdır. Kedinizin her zaman dinamik ve aktif bir yaşam sürmesini ve bunun yanında hastalıklardan korunmasını istiyorsanız mama seçimlerini doğru yapmanız şart! Bunun için mama içerisinde mutlaka protein, vitamin ve mineral takviyeleri kedinizin cinsine uygun olacak şekilde seçilmelidir.