Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Aralık Exxen Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı, ne zaman düzelir?

Exxen platformuna üye olan birçok kullanıcıdan “Exxen çöktü mü? Exxenspor’a neden erişilemiyor?” gibi şikayetler geliyor. 12 Aralık 2023 Salı akşamı saat 19.45'de başlayan Kopenhag - Galatasaray maçını Exxen üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar hata ekranı ile karşılaştı. İşte konuya dair detaylar...
12 Aralık 2023 Salı akşamı saat 19.45'de başlayan Kopenhag - Galatasaray maçı canlı olarak verecek olan platform Exxenspor’da sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, “Bir hata oluştu.” şeklinde bir mesaj ile karşılaşıyor.
Exxen platformunun açılmamasının ardından kullanıcılar sosyal medyada isyan etmeye başladı. Exxen tarafından hata problemine dair bir açıklama gelmedi.
Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşanamasının ardından TV8,5 da canlı yayınlanmıştı. Galatasaray Bayern Münih maçı için henüz böyle bir açıklama yapılmadı.
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