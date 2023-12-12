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  4. Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Aralık Exxen Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı, ne zaman düzelir?

Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Aralık Exxen Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı, ne zaman düzelir?

12.12.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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Exxen çöktü mü, sorusu gündemde yer aldı. Dijital içerik platformu Exxen'in 12 Aralık 2023 Salı akşamı Kopenhag - Galatasaray maçını izlemek kişiler tarafından açılmadığı fark edildi. Yaşanan bu durumun ardından Exxen'in ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Aralık Exxen giriş sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Aralık Exxen Kopenhag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı, ne zaman düzelir?

Exxen platformuna üye olan birçok kullanıcıdan “Exxen çöktü mü? Exxenspor’a neden erişilemiyor?” gibi şikayetler geliyor. 12 Aralık 2023 Salı akşamı saat 19.45'de başlayan Kopenhag - Galatasaray maçını Exxen üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar hata ekranı ile karşılaştı. İşte konuya dair detaylar...

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

12 Aralık 2023 Salı akşamı saat 19.45'de başlayan Kopenhag - Galatasaray maçı canlı olarak verecek olan platform Exxenspor’da sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, “Bir hata oluştu.” şeklinde bir mesaj ile karşılaşıyor.

hata

EXXEN NE ZAMAN DÜZELİR?

Exxen platformunun açılmamasının ardından kullanıcılar sosyal medyada isyan etmeye başladı. Exxen tarafından hata problemine dair bir açıklama gelmedi.

exxen

Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşanamasının ardından TV8,5 da canlı yayınlanmıştı. Galatasaray Bayern Münih maçı için henüz böyle bir açıklama yapılmadı.

TV 8,5 YAYIN AKIŞI (12 ARALIK 2023 SALI)

06:10 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2000-2012)

06:35 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2013-2022)

07:00 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Doğru

07:20 Şampiyonlar Ligi Magazin

08:00 Klasikler

09:00 Şampiyonlar Ligi F Grubu Maç Özetleri

11:00 Hollanda Eredivisie 15. Hafta Özetleri

12:10 Suudi Arabistan Pro Lig 16. Hafta Özetleri

12:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1996-1997 En Güzel Goller

13:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

14:00 Efsane Maçlar "Beşiktaş-Lyon"

17:10 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finalleri (2013-2022)

18:00 Şampiyonlar Ligi A Grubu Özetleri

20:05 Şampiyonlar Ligi Magazin

20:45 "Leipzig - Sevilla" Şampiyonlar Ligi B Grubu / Canlı

23:00 "Napoli - Braga" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı

01:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

02:30 Şampiyonlar Ligi Özetler

03:30 "Kopenhag - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu

05:15 "Manchester - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi A Grubu

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