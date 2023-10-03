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Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ekim Exxen giriş sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

03.10.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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Exxen çöktü mü, sorusu gündemde yer aldı. Dijital içerik platformu Exxen'in 3 Ekim 2023 Salı akşamı Manchester United – Galatasaray maçını izlemek kişiler tarafından açılmadığı fark edildi. Yaşanan bu durumun ardından Exxen'in ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ekim Exxen giriş sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ekim Exxen giriş sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

Exxen platformuna üye olan birçok kullanıcıdan “Exxen çöktü mü? Exxenspor’a neden erişilemiyor?” gibi şikayetler geliyor. 3 Ekim 2023 Salı akşamı saat 22.00'da başlayan Manchester United – Galatasaray maçını Exxen üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar hata ekranı ile karşılaştı. İşte konuya dair detaylar...

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

3 Ekim 2023 Salı akşamı saat 22.00'da başlayan Manchester United – Galatasaray maçı canlı olarak verecek olan platform Exxenspor’da ciddi sorunlar yaşandı. Maç öncesi uygulamalarına giriş yapan kullanıcıları “Üzgünüz! Sunucu şu anda yanıt vermiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” içerikli bir mesaj karşıladı.

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EXXEN NE ZAMAN DÜZELİR?

Exxen platformunun açılmamasının ardından kullanıcılar sosyal medyada isyan etmeye başladı. Exxen tarafından hata problemine dair bir açıklama gelmedi ancak Manchester United – Galatasaray maçı TV8.5 kanalından yayına verildi.


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Exxen

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