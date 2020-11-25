Eyeliner en kolay nasıl sürülür? Yöntemini milyonlarca kişi izledi

İyi bir göz makyajının olmazsa olmazının rimel olduğunu biliyoruz ancak kuşkusuz eyeliner da göz makyajının tamamlayıcılarından. Peki kusursuz bir şekilde eyeliner nasıl sürülür? İşte makyaj sanatçısının takipçileriyle paylaştığı kolay ve pratik yol.

TAM NOT ALDI

elliemakeupartistt kullanıcı adını kullanan makyaj sanatçısı TikTok hesabından eyeliner sürme yöntemini paylaştı. Üst göz kapağına biri ortada biri köşede iz bırakarak eyeliner sürme metodunu gösteren makyaj sanatçısı bu yöntem sayesinde izleyenlerden tam not aldı. Video bir milyonu aşkın beğeni aldı.



