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Eyeliner en kolay nasıl sürülür? Yöntemini milyonlarca kişi izledi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın makyaj yapmayı sever ancak makyaj söz konusu olduğunda eyeliner sürmek çoğu kadın için içinden çıkılmaz hal alır. Peki bakışlara anlam katan ve netlik kazandıran eyeliner en kolay nasıl sürülür?

Eyeliner en kolay nasıl sürülür? Yöntemini milyonlarca kişi izledi

İyi bir göz makyajının olmazsa olmazının rimel olduğunu biliyoruz ancak kuşkusuz eyeliner da göz makyajının tamamlayıcılarından. Peki kusursuz bir şekilde eyeliner nasıl sürülür? İşte makyaj sanatçısının takipçileriyle paylaştığı kolay ve pratik yol.

@elliemakeupartist

Day ?? of lockdown. Another winged liner tutorial ✔️ #fyp #fypage #makeuptutorial #makeupartist #wingedeyeliner #levelup

♬ Bored In The House - Tyga & Curtis Roach

TAM NOT ALDI

elliemakeupartistt kullanıcı adını kullanan makyaj sanatçısı TikTok hesabından eyeliner sürme yöntemini paylaştı. Üst göz kapağına biri ortada biri köşede iz bırakarak eyeliner sürme metodunu gösteren makyaj sanatçısı bu yöntem sayesinde izleyenlerden tam not aldı. Video bir milyonu aşkın beğeni aldı.


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