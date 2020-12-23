'Eyeliner nasıl çekilir?' diyenler için kılavuz! Badem şeklindeki gözler mutlaka...

Göz şeklinize göre mükemmel eyeliner nasıl çekilir size yardımcı olacak kısa bir kılavuz paylaşmak istiyoruz.

BADEM ŞEKLİNDEKİ GÖZLER

Gözlerin badem şeklinde olup olmadığını nasıl anlarsın? Gözlerinizin iç ve dış köşeleri aynı seviyede olup, iç köşeler arası mesafe bir gözün uzunluğuna eşittir.

Güzel göz şeklinize dikkat çekmek için üst göz kapağınıza iç köşeden ince bir çizgi çizmeye başlayın. Çizgiyi dış köşede uzatın ama ötesine geçmeyin. Bu teknik, gözlerin daha geniş ve daha anlamlı görünmesini sağlar.

KAPŞONLU GÖZLER

Bu durumda üst göz kapaklarının üzerinden sarkan fazla deri gözlerin daha küçük görünmesine neden olur. Bu nedenle kirpiklerinize mümkün olduğunca fazla hacim eklemeniz gerekir.

Tüm üst kirpik çizgilerini kaplayan geniş oklar bu göz şekli için idealdir. Başka bir numara ise bulabileceğiniz en koyu göz kalemi kullanmak.

GENİŞ GÖZLER

Gözleriniz arasındaki mesafe bir göz genişliğinden fazlaysa, geniş gözleriniz vardır.

Gözlerinizi birbirine biraz daha yakın görünmesi için iç köşeden dış köşeye kadar bir ok çizin. Daha sonra alt göz kapağına, gözün ortasından başlayarak bir çizgi çizin, ancak dış köşesinin ötesine çekmeyin. Ayrıca kirpiklerinize rimel sürdüğünüzde burun köprüsüne doğru fırçalayın.