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'Eyeliner nasıl çekilir?' diyenler için kılavuz! Badem şeklindeki gözler mutlaka...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 07:31 | Son Güncelleme:
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'Eyeliner nasıl çekilir?' diyenler için kılavuz! Badem şeklindeki gözler mutlaka...

Göz makyajı kuşkusuz makyajın en belirleyici unsuru. Güzel yapıldığında oldukça etkileyici ve çekici gözlere sahip olmanızı sağlar. Peki her göz şekli için ayrı bir makyaj tekniği olduğunu biliyor muydunuz?

Göz şeklinize göre mükemmel eyeliner nasıl çekilir size yardımcı olacak kısa bir kılavuz paylaşmak istiyoruz.

BADEM ŞEKLİNDEKİ GÖZLER

badem-goz

Gözlerin badem şeklinde olup olmadığını nasıl anlarsın? Gözlerinizin iç ve dış köşeleri aynı seviyede olup, iç köşeler arası mesafe bir gözün uzunluğuna eşittir.
Güzel göz şeklinize dikkat çekmek için üst göz kapağınıza iç köşeden ince bir çizgi çizmeye başlayın. Çizgiyi dış köşede uzatın ama ötesine geçmeyin. Bu teknik, gözlerin daha geniş ve daha anlamlı görünmesini sağlar.

KAPŞONLU GÖZLER

kapsonlugoz

Bu durumda üst göz kapaklarının üzerinden sarkan fazla deri gözlerin daha küçük görünmesine neden olur. Bu nedenle kirpiklerinize mümkün olduğunca fazla hacim eklemeniz gerekir.
Tüm üst kirpik çizgilerini kaplayan geniş oklar bu göz şekli için idealdir. Başka bir numara ise bulabileceğiniz en koyu göz kalemi kullanmak.

GENİŞ GÖZLER

genisgoz

Gözleriniz arasındaki mesafe bir göz genişliğinden fazlaysa, geniş gözleriniz vardır.
Gözlerinizi birbirine biraz daha yakın görünmesi için iç köşeden dış köşeye kadar bir ok çizin. Daha sonra alt göz kapağına, gözün ortasından başlayarak bir çizgi çizin, ancak dış köşesinin ötesine çekmeyin. Ayrıca kirpiklerinize rimel sürdüğünüzde burun köprüsüne doğru fırçalayın.

BÜYÜK GÖZLER

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Büyük (yuvarlak) gözler oldukça etkileyici, bu yüzden yapmanız gereken tek şey onları biraz daha uzun göstermek. Üst göz kapağınıza eyeliner sürün, dış köşenin yaklaşık bir santimetre ötesine bir ok çizin. Bu arada "dumanlı gözler" bu göz şekli için ideal bir makyaj tekniğidir.

UZUN GÖZLER

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Uzamış gözler inanılmaz derecede seksi olarak kabul edilir, ancak dar görünmelerini önlemek için çok dikkatli bir şekilde göz kalemi uygulamanız gerekir. Daha büyük ve parlak görünmelerini sağlamak için kirpik çizgisinden biraz uzağa bir ok çekin ve hafifçe gölgelendirin.
Beyaz bir kalemle göz ve kirpik arasındaki ince cilt şeridini çizin. Ardından üst göz kapağını vurgulamak için okun orta kısmını kalınlaştırmak için siyah bir kalem kullanın.

BİRBİRİNE YAKIN GÖZLER

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Gözleriniz arasındaki mesafe bir göz genişliğinden az ise, yakın gözleriniz vardır. Bu durumda asıl amaç gözlerinizi daha açık göstermektir.
Gözlerin dış köşelerinde açıktan koyu gölgelere geçiş yapmalısınız. İç köşeden biraz geriye gidin ve bir ok çizmeye başlayın. Okun ucu dış köşenin dışında olmalı ve hafifçe kaldırılmalıdır.

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