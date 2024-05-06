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  4. Eylem Tok'un oğlu, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! DHA çalışanının iddiası gündem oldu: Peş peşe açıklamalar: Rojda Altıntaş'a ulaşamıyoruz

Eylem Tok'un oğlu, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! DHA çalışanının iddiası gündem oldu: Peş peşe açıklamalar: Rojda Altıntaş'a ulaşamıyoruz

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.05.2024 19:34
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İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olarak yeni bir gelişme yaşandı. DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförünün kendisini Eylem Tok ve oğluyla alakalı haberi yayınlamaması için aradığını iddia ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı. Altıntaş bir açıklama yayınlayarak baskılara maruz kaldığını ifade etti. DHA Genel Müdürü Celal Korkut ise yaşananlarla ilgili bir paylaşım yaparak Altıntaş'a ulaşamadıklarını aktardı.

Eylem Tok'un oğlu, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! DHA çalışanının iddiası gündem oldu: Peş peşe açıklamalar: Rojda Altıntaş'a ulaşamıyoruz

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

DHA MUHABİRİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili olarak dün DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförünün kendisini Eylem Tok ve oğluyla alakalı haberi yayınlamaması için aradığını iddia ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

MUHABİRDEN AÇIKLAMA: 'ÇEŞİTLİ BASKILARA MARUZ KALDIM'

DHA muhabiri Rojda Altıntaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kamuoyunu yakınen ilgilendiren “Eylem Tok” olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlamam girişimleri kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım.

Bu noktada aileme yönelik endişelerimden dolayı 8 hafta boyunca sustum. Görüntüleri ses kayıtları dün gece bizzat kendim paylaştım. Bu noktadan sonra işsiz kalmayı göze alarak vicdanen rahat olsam da geç kaldığım için özür dilerim.

Genç bir kadın gazeteci olarak korkmadığımı ve gazetecilik faaliyetlerini alternatif yollarla muhakkak devam ettireceğimin altını çiziyorum.

Konuyla ilgili tüm girişimlerin kim veya hangi çevrelerden gelirse gelsin Avukatım Mehmet Zengin @avmehmetzengin tarafından kayıt altına alınarak hukuki takibi yapılacaktır."

"KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ"

Söz konusu gelişme sonrası DHA Genel Müdürü Celal Korkut yaptığı açıklamada "Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum" dedi.

DHA Genel Müdürü Celal Korkut sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

ATV kazasıyla ilgili açıklama

“Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin vefatıyla sonuçlanan ve hepimizi derinden üzen kazayla ilgili DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın iddiaları gündeme gelmiştir.

Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır.

DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Söz konusu olay CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta’da da sürekli gündemde tutuldu. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı. Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Hatta Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisinin bir bölümünde söz konusu olay işlendi. Olayın bu denli kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi ve fikri takip yapmasıdır.

Meslektaşım Rojda Altıntaş'ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum.
Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur.

Celal Korkut
DHA Genel Müdürü"


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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
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