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Eylemci zannedilerek gözaltına alındı... Serbest bırakılınca bakın ne yaptı!

09.06.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle müdahale edilen gruptan 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Eylemcilere tepki gösterirken yanlış anlaşılma üzerine gözaltına alınan bir vatandaş ise polis ekiplerine sarılarak olay yerinden ayrıldı.

Eylemci zannedilerek gözaltına alındı... Serbest bırakılınca bakın ne yaptı!

Eskişehir'de eylemci zannedilerek gözaltına alınan vatandaş serbest bırakılınca polislere sarılarak olay yerinden ayrıldı. İşte haberin detayları...

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi’nde bir araya gelerek okullarda imamların manevi değerler adı altında konferans vermesine ilişkin protokol imzalanmasını protesto eden bir grup, basın açıklaması esnasında LGBT bayrağı açtı. Açılan LGBT bayrağına çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine polis ekipleri eylemci grubu uyardı. Mukavemet ile karşılaşan polis ekipleri, eylemci gruba müdahale etti. Eylemci grup arasında bulunan 4’ü kadın 8 kişi, plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

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EYLEMCİ ZANNEDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kız arkadaşıyla birlikte yoldan geçen bir vatandaş, gözaltına alınan eylemcilerden birisinin polise yumruk atmasına tepki gösterdi.

Gözaltı otobüsünün yanına gelerek tepki gösteren vatandaş, eylemci zannedilerek ilk önce gözaltına alındı.

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Daha sonra gerçeğin anlaşılması üzerine serbest bırakılan vatandaş, kendisine müdahale eden polis ekipleriyle sarılarak kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. (İHA)

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Eskişehir eylem

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