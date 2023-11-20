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Eylül Öztürk hakkındaki iddialar gündemde! "5 milyon dolarla ABD'ye gitti..." Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını mı kaçırıyor?

20.11.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın ülkeden para kaçırdıklarına dair iddialar gündemde. 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri iddia edilen fenomen çifte dair başka iddialar da var. İşte ABD'de lüks hayat yaşayan çifte dair gündeme gelen iddialar...

Çoğu fenomen gibi onunda güzellik merkezleri ve kozmetik markası var. Fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan son günlerde farklı iddialarla gündeme geliyor. ABD'de peşin parayla 11 daire aldığı iddiaları olan Eylül Öztürk hakkında Show Haber'de de farklı iddialar gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Haberde Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.

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Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen Eylül Öztürk ise iddialara dair sessizliğini koruyor.

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