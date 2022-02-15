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EYT nedir? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

15.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için süren çalışmalar sürüyor. Emeklilikte yaşa takılan heyecanla EYT ile ilgili açıklanacak son durumu bekliyor. Neredeyse her gün emekli olmak için hayal kuran vatandaşlar, EYT hakkında yapılacak yeni bir haberin açıklanmasını kolluyor. Milyonları ilgilendiren EYT, için meraklı bekleyiş devam ediyor.

EYT nedir? EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsayacak?

EYT için yapılan çalışmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum anbean EYT için araştırma yapıyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa takılanlar için çalışma başlatıldı. Emekliliği için çıkacak EYT kararını bekleyen vatandaş biran önce bir bu durumun bir karara bağlanmasını bekliyor.

EYT ÇIKACAK MI?

EYT için, TRT Haber'in yaptığı habere göre; yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. AK Parti teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor. EYT teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor. Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek.Emeklilik için bazı şartlar aranacak. Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. 50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

EYT ne demektir ve EYT kimleri kapsayacak sorularının yanıtını haberimizde işledik. 8 Eylül 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmiştir.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) yerine getirilmesi istenmektedir.

EYT NEDİR?

EYT geniş açılımıyla Emeklilikte yaşa takılanlar, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getirmiş olan prim günü kriterini ve ödemesini yapan yaşa takılmaksınız emekli olması durumu anlamına gelir.

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