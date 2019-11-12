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Eyüpsultan Belediyesi, ‘Sosyal Market’i hizmete açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:42 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için hazırlanan ‘Sosyal Market’ hizmete açıldı.Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için hazırlanan ‘Sosyal Market’ Karadolap Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde hizmete açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için hazırlanan ‘Sosyal Market’ hizmete açıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için hazırlanan ‘Sosyal Market’ Karadolap Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde hizmete açıldı. ‘Sosyal Market’in açılışına Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Köken ve beraberindekilerle açılışın ardından ‘Sosyal Market’i’ inceledi. Marketin nasıl çalıştığını göstermek isteyen Başkan Köken, İlçe Kaymakamı Kara ile alışveriş sepetini alarak ilk alışverişi yaptı. Daha sonra kasaya gelerek alışveriş kartını tanıtan Başkan Köken alışverişini tamamladı. Sosyal Market’in açılışına vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar yarından itibaren marketten alışverişlerini yapabilecekler. Sosyal Market’te paranın geçmediğini puanla alışveriş yapıldığını anlatan Başkan Köken, herkesin evindeki nüfusuna göre puan verildiğini belirtti.

“İhtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek”
Açılışı yapılan Sosyal Market, yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlıyor. İhtiyaç sahiplerine alışveriş kartı verilecek. Kart sahipleri Sosyal Market’ten istediklerini alabilecekler. Bu sayede sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultan’da yardıma muhtaç kimse kalmayacak. Destek alan kişilerin aile durumları ve ailedeki kişi sayıları göz önünde bulundurularak yardımlardan faydalanması sağlanacak. 200 metrekarelik bir alanda inşa edilen ‘Sosyal Market’in’ içinde şarküteri ürünleri, temizlik malzemeleri, kuru gıda, süt ürünleri gibi 23 çeşit ürün bulunuyor. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda marketin içinde farklı ürünler de yer alacak.

“Vatandaşlar evlerine servislerle bırakılacaklar”
İlk etapta ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 500 aileye kart tanımlaması yapıldı. Bu kartlara 3 ayda bir kullanılmak üzere 150-200-250 TL’lik kredi yüklemeleri yapıldı. Kişiler, alışveriş yaparken seçtikleri ürünün üzerinde yazılı olan kredilere göre kartlarından kredi eksiltilmesi yoluyla alım yapabilecek. Markete aileler kendi imkanlarıyla gelirken, servislerle evlerine bırakılmaları sağlanacak. Ayrıca bu yardımlaşma faaliyetine yardımseverler de bağışlarıyla katkı sağlayabilecekler.

“Burada para geçmiyor, puan geçiyor”
Projeyi Eyüpsultan’da ilk defa hayata geçirdiklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Alanı vereni bir tek merkezde buluşturup kimsenin kimseden haberi olmadığı bir yapıyı hayata geçireceğiz. Hem de ne lazımsa onun olduğu, israfın az olduğu ve malzemelerin ziyan olmadığı bir yapıyı korumuş olacağız. Vatandaşların alışverişine göre neyin çok neyin az gittiğini tespit edip ona göre malzeme getireceğiz. Buraya gelen vatandaşlarımız alışveriş yaptıktan sonra kendilerini biz evlerine bırakacağız. Yardım etmek isteyen zengin olan eş dostlarımızda buraya gelip kendi gözleriyle görmüş olacak. Bu projeyi Eyüpsultan’da ilk defa hayata geçirdik. Kart durumlarında ise herkesin evindeki nüfusuna göre puan veriyoruz. Kartlar 5 kişilik, 10 kişilik diye ayırdık. Bunun yanında aldıkları ürünlere de puan verdik. Burada para geçmiyor, puan geçiyor” şeklinde konuştu.
Sosyal Market’ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bireysel başvuru yaparak bu imkandan yararlanabilecekler.

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