Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 VF 1500 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce önündeki bir araca ardından başka bir araca vurdu. Kazada taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Aykuter Nuhoğlu, "Taksideki yolcu biraz fenalaştı boynunu incitmiş galiba, onun dışında başka yaralı yok" dedi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

