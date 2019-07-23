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EYÜPSULTAN'DA SERVİS MİDİBÜSÜ OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 12 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da servis aracı önünde seyreden otobüse arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - Şahin BOZKIURT / İSTANBUL (DHA)
Eyüpsultan'da servis aracı önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.30 sıralarında Kemerburgaz Yolu Işıklar Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Yaşar Özdemir kullandığı 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ekrem Yıldırım'ın kullandığı 16 BH 293 plakalı personel otobüsüne arkadan çarptı. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yolcu olmayan otobüste, Yıldırım da kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Servis araçlarından görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Çekicilerden görüntü
-Diğer detaylar

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