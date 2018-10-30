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Eyüpsultan'da silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

Silahlı iki kişi, girdikleri marketin sahibini etkisiz hale getirip, kasadaki yaklaşık 600 lirayı alarak kaçtı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da silahlı iki kişi, girdikleri marketin sahibini etkisiz hale getirip, kasadaki yaklaşık 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Akşemsettin Mahallesi Alperen Sokak'taki bir markete gece saatlerinde gelen yüzlerini gizleyen silahlı 2 kişi, market sahibinden kasadaki paraları istedi.

Soyguncular, silah tehdidiyle kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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eyüpsultan market silahlı soygun

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