Eyüpsultan'da ters yön kazası sonrası ters yönde ilerleyen sürücüye ceza

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen bir cipe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, ters döndü. Cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisleri çalışmaları sırasında kazaya neden olan ciple aynı şekilde ters yönden gelen bir aracı görünce, sürücüye ceza kesti.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI TAKLA ATTI

Kaza Eyüpsultan Sultangazi-Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine gitmekte olan cip, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaparak ters yöne girdi. Sultangazi'den Arnavutköy istikametine gitmekte olan 52 NF 100 plakalı aracın sürücüsü ters yöne giren cipe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, ters döndü. Meydana gelen kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, kaçan sürücü ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.