İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce geliştirilen "Veteriner Otomasyon Sistemi" sayesinde sokak hayvanları kayıt altına alınarak, bakım ve sağlık takipleri gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanan Veteriner İşleri Otomasyon Sistemi'yle Sokak Hayvanları Kliniği'ne gelen tüm hayvanlara uygulanan tıbbi işlemler, kayıt altına alınıyor.
Sokak Hayvanları Kliniği'ne gelen hayvanlara, muayene ve rehabilite hizmetlerinin ardından, deri altına mikroçip yerleştirme işlemi yapılmaya başlandı. Mikroçip uygulamasından sonra otomasyon sistemine kayıt edilen sokak hayvanlarına yapılan tüm işlemler kayıt altına alınarak, gerçekleştirilen uygulamalar güvenli ve sistemli bir yapıya dönüştürüldü.
Geliştirilen otomasyon sistemiyle veteriner hekimler, kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini hızlıca öğrenerek gerekli tedaviye hızlı bir şekilde müdahale etme imkanına sahip oldu.
- "Hayvana hangi uygulamaların yapıldığını görebiliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Ümit Bardakçı, geliştirilen sistem sayesinde kliniğe gelen hayvanların tıbbi geçmişini öğrenerek, gerekli tedavi işlemlerine daha hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.
Otomasyon sistemi hakkında bilgi veren Bardakçı, "Bize gelen talepler doğrultusunda yaralı ya da hasta hayvanlar, görevli arkadaşlarımız tarafından kliniğimize hayvan ambulansıyla getiriliyor. Biz gerekli muayene işlemlerini yaptıktan sonra tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bardakçı, sistem sayesinde hayvanların karıştılmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hayvanların nerede olduğunu daha önce hastalık geçirip geçirmediğini öğrenmek için mikroçip uygulamasını yaparak Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemi'ne kayıt ediyoruz. Daha sonra hayvanı doğal hayat alanına bırakıyoruz. Belediye bünyesinde geliştirilen Veteriner İşlemleri Otomasyon Sistemi sayesinde bize gelen hayvan ve getiren kişinin bilgilerini kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında işlem gören hayvanın fotoğrafıyla birlikte yapılan işlemlerin sisteme girişi yapılıyor. Kayıt işleminden sonra hayvana nerede hangi uygulamaların yapıldığını görebiliyoruz."
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