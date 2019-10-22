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Eyüp’te uyuşturucu satıcıları arasındaki rekabet kanlı bitti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Eyüp’te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerin rekabeti kanlı bitti.

Eyüp’te uyuşturucu satıcıları arasındaki rekabet kanlı bitti: 2 ölü

Eyüp’te uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerin rekabeti kanlı bitti. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın katil zanlıları yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 6 Haziran Perşembe gece saat 02.45 sıralarında, Eyüp Alibeyköy, Akşemsettin Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Y. (19), aynı mahallede yaşadığı Sefer Dinç (34)’i evinin önünde beklemeye başladı. Sefer Dinç’in evden çıktığını gören Zeynel Y. elindeki silahla Sefer Dinç’i vurdu. Zeynel Y. daha sonra o esnada Sefer Dinç’in arkadaşı Ali Şimşek (26)’in olay yerinde olduğunu ve cinayeti gördüğünü fark etti. Bunun üzerine Zeynel Y., Ali Şimşek’i de olayı gördüğü için silahıyla vurarak öldürdü. Zeynel Y. daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Eyüp’te meydana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede gerçekleştirilen geniş kapsamlı fiziki takibin ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen şüphelilerin kimliği tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde önceki gün Eyüp, Beşiktaş, Arnavutköy ve Ataşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla, Eyüp’te 2 kişinin silahla öldürülmesi olayı ile ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan, Zeynel Y.’nin baş şüpheli olduğu, azmettirici olarak yakalanan Ali B.’nin (25) 9 yıl yattığı cezaevinden yeni çıktığı, Mesut Ç.’nin (23) birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi. Polisin gözaltına aldığı bir diğer şüpheli İ.Ö.’nün ise öldürülen Sefer Dinç’in evinde bulunan bir içki kadehinde parmak izi bulunduğu belirlendi.

Cinayetin sebebi uyuşturucu rekabeti çıktı
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zeynel Y.’nin emniyetteki sorgusunda, olay günü Ali B.’nin kendisine uyuşturucu madde içeren hap ve alkol içirdiğini, ardından kendisine silah verdiği ve Sefer Dinç’in evine giderek, onu vurmasını istediğini söyledi. Yine ifadelere göre, aynı mahallede yaşayan ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen Sefer Dinç ve Ali B.’nin başını çektiği iki farklı grup arasında mahallede uyuşturucu madde satımı konusunda rekabet yaşandığı, cinayetin de bu sebeple işlendiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel Y., Ali B. ve Mesut Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüp’te uyuşturucu satıcıları arasındaki rekabet kanlı bitti: 2 ölü

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