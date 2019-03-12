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Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 17:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız; ama öyle bir olay yok ortada.

NEVŞEHİR, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız; ama öyle bir olay yok ortada. Yaşanılan tamamen 'AK Parti seçim kazansın' diyen bazı trollerin provokasyonudur. Son derece ayıptır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, İl Başkanı Kamil Gülmez ve CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile görüştü. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddiasına değindi. Türkiye'de herkesin birbirine saygısının bulunduğunu ve ezanın, toplumun tüm kesimlerince saygıyla karşılandığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"8 Mart'ta tüm dünyada kadınlar yürüyor, maalesef bir tek İstanbul'da yasak. Kadınlar yürürken önlerine TOMA koydular. Polis evlatlarımızın kalkanlarını dizdirdiler, gaz ve su sıktırdılar. Kadınlar buna karşı 15- 20 dakika süreyle bu engelleme ve haksızlığı ıslıklarla düdüklerle protesto ettiler. 15 dakikanın sonunda kadınlar ıslık ve düdük çalarken ezan başlıyor, duyulması mümkün olmayan gürültü içinde. Buna 'ezana protesto' denilmesi ne büyük bir yalan. 17 yıldır iktidar olan partinin başındaki Recep Tayyip Erdoğan bu yalanı sahiplenmiştir. İttifak ortağı Devlet Bahçeli de bu yalanı sahiplenmiştir. Ayıptır, yazıktır. Bu memlekete günahtır ve kadınlarımıza karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Ezana saygısızlık yapanın karşısında biz varız; ama öyle bir olay yok ortada. Yaşanılan tamamen 'AK Parti seçim kazansın' diyen bazı trollerin provokasyonudur. Son derece ayıptır."

Patates ve kuru soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması ile ilgili CHP'li Özel, "Şubat ayı sonunda itibaren piyasaya verilecek patates ve soğanların bulunduğu depoları bunlar karaborsacıymış gibi basıp, 'Bize ihbar edin' diyenler bugünkü durumu hazırladı. Bugün depodan çıkması gereken patates ve soğan o gün devlet zoruyla çıkarıldığı için piyasaya arz edilecek patates soğan kalmadı. Tedbir olarak da 1 ay süreyle patatesin Türkiye'ye ithalatında vergiyi sıfırlıyor. Kim kazanıyor? Patates ithalatı yapacak olanlar, patatesi getirdikleri ülkenin çiftçisi kazanıyor" diye konuştu.

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