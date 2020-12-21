Eziyet olmaktan çıkacak... Ütücülerin sır gibi sakladığı pantolon ütüleme tüyoları!

Ütü yapmak; kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin birçok insanın en büyük kabusu. Özellikle gömlek ve pantolon gibi eşyaların ütülenmesi daha düz kesimli parçalara göre daha zor. Fakat üzülmeyin. Çünkü bunların da bazı püf noktaları var. Bunların ne olduğunu öğrendikten sonra pantolon ütülemenin bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız!

KUMAŞ TÜRÜNÜZÜ ÖĞRENİN

Pantolon ütüsü yaparken ilk dikkat etmeniz gereken konu, pantolonun kumaş türü. Çünkü, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tüm kumaş türlerini aynı yöntem ile ütülemek doğru sonuç vermez. Bu yüzden pantolon kumaşınızın hangi türe olduğunu öğrenirseniz daha daha başarılı sonuç alabilirsiniz.

CEPLER

Pantolon ütülemede en önemli kısım ceplerdir. Cepler doğru ütülenmediği taktirde pot ve kötü bir görünüme neden olur.

Pantolonunuzun ceplerini ütülemek için öncelikler ceplerini dışarıya doğru çıkartın.

Ardından masanın üzerine koyun ve ütüleyin.

BEL KISMI

Geldik pantolonun bel kısmına. Belin düz olan kısımlarını ütüyü ileri geri hareket ettirmeden sabit bir şekilde bastırarak ütülemeniz çok önemli.