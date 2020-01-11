Faal derneklerin üçte birine yakını "dayanışma" amaçlı

Türk vatandaşlarınca yurt dışında kurulan dernek ve benzeri kuruluşların kayıtlarını tutan, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içi ile dışında ilgili makamlar aracılığıyla izleyen, değerlendiren ve bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan Genel Müdürlük, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla iş birliği içinde, görev alanına giren konularda araştırma geliştirme çalışmalarında bulunuyor, orta ve uzun vadeli strateji belgesi hazırlıyor.

Genel Müdürlük, vakıf, sendika, siyasi parti ile vakıfların ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yerine getirirken, görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunuyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, dernekler ve şubelerinin, dernek ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutuyor, iş ve işlemlerini yürütüyor.

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye'de faal durumdaki 119 bin 903 dernekten 37 bin 56'sı mesleki ve dayanışma alanında kuruldu.

- 1 milyon 602 bin 78 kadın derneklere üye

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de faal durumda 119 bin 903 dernek bulunuyor.

Bunlardan 37 bin 56'sı mesleki ve dayanışma amaçlı faaliyet gösteriyor. 26 bin 255 ile spor ve sporla ilgili dernekler ikinci, 18 bin 344 ile dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'de 1 milyon 602 bin 78'i kadın, 6 milyon 421 bin 597'si erkek olmak üzere 8 milyon 23 bin 675 kişi derneklere üye bulunuyor.

- En çok dernek Marmara Bölgesi'nde

Faal derneklerin coğrafi bölgelere göre oranlarına bakıldığında ise Marmara yüzde 34,74 ile ilk sırada yer alıyor.

Marmara'yı, yüzde 18,22 ile İç Anadolu, yüzde 13,14 ile Ege, yüzde 11,84 ile Karadeniz, yüzde 10,17 ile Akdeniz, yüzde 6,41 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 5,48 ile Doğu Anadolu bölgeleri takip ediyor.

